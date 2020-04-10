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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Клайпеде – новый груз газа Новатэка
В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз газом российской компании "Новатэк". С октября прошлого года на терминал прибыли уже 28 таких грузов. Это уже второй такой груз газа за эту неделю.
По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка". Газовоз пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним в пятницу утром.
Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Fungia доставило около 10 тыс. кубометров газа. На этой неделе столько же газа доставило и судно Coral Favia.
Категории: экономика
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