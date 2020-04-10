В Клайпеде – новый груз газа Новатэка 🔊 Воспроизвести



В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз газом российской компании "Новатэк". С октября прошлого года на терминал прибыли уже 28 таких грузов. Это уже второй такой груз газа за эту неделю.



По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка". Газовоз пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним в пятницу утром.



Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Fungia доставило около 10 тыс. кубометров газа. На этой неделе столько же газа доставило и судно Coral Favia. В пятницу на Клайпедский терминал сжиженного природного газа (ТСПГ) прибыл новый небольшой груз газом российской компании "Новатэк". С октября прошлого года на терминал прибыли уже 28 таких грузов. Это уже второй такой груз газа за эту неделю.По данным порталов marinetraffic.com и myshiptracking.com, газовоз Coral Fungia пришел из Высоцка, где находится завод "Новатэка". Газовоз пришвартовался у судна-хранилища Клайпедского терминала СПГ Independence поздним в пятницу утром.Оператор ТСПГ Klaipedos nafta информировал BNS, что Coral Fungia доставило около 10 тыс. кубометров газа. На этой неделе столько же газа доставило и судно Coral Favia. BNS Категории: экономика Ключевые слова: газ, планы, цена, поставки, ТСПГ, содержание, Новатэк География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 125 раз Комментарии