В.Чмилите-Ниелсен боится вернуться в средневековье 🔊 Воспроизвести Коллаж „Vakaro žinios“



«Руководительница фракции либералов в Сейме Виктория Чмилите-Ниелсен ужаснулась решению закрыть горда на время пасхальных выходных. По её словам, тем самым мы возвращаемся в средневековье. Здесь политик не совсем права. В средневековье мы точно вернёмся в том случае, если, как в старые времена, из-за эпидемии вымерло бы треть или даже половина населения Европы», - иронизирует в рубрике "Новости элиты" газета



По мнению политика, Правительство уже получило чуть ли не полномочия древних князей. "Мы точно возвращаемся в средневековье. Когда каждый город свои ворота открывал далеко не каждому" размышляет лидер парламентских либералов. «Руководительница фракции либералов в Сейме Виктория Чмилите-Ниелсен ужаснулась решению закрыть горда на время пасхальных выходных. По её словам, тем самым мы возвращаемся в средневековье. Здесь политик не совсем права. В средневековье мы точно вернёмся в том случае, если, как в старые времена, из-за эпидемии вымерло бы треть или даже половина населения Европы», - иронизирует в рубрике "Новости элиты" газета „Vakaro žinios“. По мнению политика, Правительство уже получило чуть ли не полномочия древних князей. "Мы точно возвращаемся в средневековье. Когда каждый город свои ворота открывал далеко не каждому" размышляет лидер парламентских либералов. Конечно, госпоже Виктории это кажется ужасно, он повторяет мантру либералов, что запретами ничего не добьёшься.



Но действительно ли нет ничего более ужасного, чем закрытие городов на одни выходные? Если госпожа Виктория по-настоящему интересуется средневековьем, то она должна бы знать, что в ту пору людей больше всего пугали не запреты. Во время чумы, приключившейся в середине XIV века, карантина не было, но вымерло, наверное, треть населения, а может, и половина Европы.



Интересно, какой вариант больше подходит госпоже Виктории - никаких запретов и больше смертей или всё же какие-то запреты и меньше смертей? Инф. «Обзора» Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: эпидемия, Виктория Чмилите-Ниелсен — статья прочитана 177 раз Комментарии