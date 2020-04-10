«Pigu.lt» начинает продажу продовольственных продуктов; доставка - по всей территории Литвы

Интернет-магазин «Pigu.lt» начинает онлайн-продажу продуктов питания. Торговый центр в интернете «Pigu.lt», продолжая целенаправленное расширение и совершенствование ассортимента, наряду с бытовыми товарами известных брендов и магазинов теперь предлагает и всевозможные продукты питания от различных производителей.
Уже сегодня покупатели могут заказать самые необходимые продукты питания, которые «Pigu.lt» будет доставлять по всей Литве. Для получения заказа клиенты могут выбрать бесплатный способ - выдачу товаров в пунктах выдачи заказов в крупных городах, а в Алитусе, Мариямполе и Мажейкяй уже несколько недель работают мобильные пункты выдачи заказов. Клиенты также могут выбирать терминалы самообслуживания или курьерскую доставку, таким образом, обслуживаются местности страны, в которые обычно не ездят другие поставщики продуктов питания.
«Предоставление жителям возможности приобрести необходимые товары в одном месте всегда было нашим приоритетом. В эти сложные времена, продукты питания являются очень важной частью корзины покупок, поэтому, когда мы объявили, что становимся торговым центром в интернете, мы включили и их. Ранее мы предлагали лишь ограниченный перечень продуктов питания – кофе и чай. Теперь же мы включили в этот перечень и другие продукты повседневного потребления и более длительного пользования. Важное значение имеет и то, что мы можем доставлять продукты по всей Литве, даже в те места, в которые обычно не доставляют продукты питания, заказанные онлайн»,- проинформировал генеральный директор «Pigu» «Pigu.lt».
Продажа продовольственных продуктов во всех странах Балтии - на веб-сайтах Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee - начинается с 9 апреля. В настоящее время к интернет-продажам присоединились «Vero Coffee House», «Coffee Address», «Punuts production», «Dorena», «Seranas», «Kavos pupelė». По словам Д. Люлиса, вскоре планируется увеличить количество партнеров и расширить перечень поставляемых ими продуктов.
«Перечень предлагаемых ныне продуктов питания соответствует ассортименту небольшого продовольственного магазина. Благодаря расширению этого перечня жители смогут приобретать в одном месте больше необходимых товаров, а также получат возможность реже покидать дом. Одновременно мы продолжаем начатую работу - ведем переговоры с партнерами, приглашаем всех работающих в странах Балтии поставщиков и продавцов продуктов питания присоединиться к нашему торговому интернет-центру», - отметил Д. Люлис.
В процессе расширения своей деятельности и ассортимента команда «Pigu Grupa» принимает все необходимые меры по обеспечению непрерывности товарооборота и (что особенно важно) безопасности команды, партнеров и клиентов. На склад в Литве приняты десятки новых работников. Работа ведется в три смены бесконтактным способом, с соблюдением всех правил гигиены. В целях обеспечения непрерывности и скорости поставок предпринимаются меры по развитию цепи поставок.
О компании «Pigu Grupa»
Продажа продовольственных продуктов во всех странах Балтии - на веб-сайтах Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee - начинается с 9 апреля. В настоящее время к интернет-продажам присоединились «Vero Coffee House», «Coffee Address», «Punuts production», «Dorena», «Seranas», «Kavos pupelė». По словам Д. Люлиса, вскоре планируется увеличить количество партнеров и расширить перечень поставляемых ими продуктов.
«Перечень предлагаемых ныне продуктов питания соответствует ассортименту небольшого продовольственного магазина. Благодаря расширению этого перечня жители смогут приобретать в одном месте больше необходимых товаров, а также получат возможность реже покидать дом. Одновременно мы продолжаем начатую работу - ведем переговоры с партнерами, приглашаем всех работающих в странах Балтии поставщиков и продавцов продуктов питания присоединиться к нашему торговому интернет-центру», - отметил Д. Люлис.
Безопасности и эффективности - особое внимание
В процессе расширения своей деятельности и ассортимента команда «Pigu Grupa» принимает все необходимые меры по обеспечению непрерывности товарооборота и (что особенно важно) безопасности команды, партнеров и клиентов. На склад в Литве приняты десятки новых работников. Работа ведется в три смены бесконтактным способом, с соблюдением всех правил гигиены. В целях обеспечения непрерывности и скорости поставок предпринимаются меры по развитию цепи поставок.
О компании «Pigu Grupa»
Зак. № 509