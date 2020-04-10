«Pigu.lt» начинает продажу продовольственных продуктов; доставка - по всей территории Литвы 🔊 Воспроизвести







Интернет-магазин «Pigu.lt» начинает онлайн-продажу продуктов питания. Торговый центр в интернете «Pigu.lt», продолжая целенаправленное расширение и совершенствование ассортимента, наряду с бытовыми товарами известных брендов и магазинов теперь предлагает и всевозможные продукты питания от различных производителей.



Уже сегодня покупатели могут заказать самые необходимые Уже сегодня покупатели могут заказать самые необходимые продукты питания , которые «Pigu.lt» будет доставлять по всей Литве. Для получения заказа клиенты могут выбрать бесплатный способ - выдачу товаров в пунктах выдачи заказов в крупных городах, а в Алитусе, Мариямполе и Мажейкяй уже несколько недель работают мобильные пункты выдачи заказов. Клиенты также могут выбирать терминалы самообслуживания или курьерскую доставку, таким образом, обслуживаются местности страны, в которые обычно не ездят другие поставщики продуктов питания. «Предоставление жителям возможности приобрести необходимые товары в одном месте всегда было нашим приоритетом. В эти сложные времена, продукты питания являются очень важной частью корзины покупок, поэтому, когда мы объявили, что становимся торговым центром в интернете, мы включили и их. Ранее мы предлагали лишь ограниченный перечень продуктов питания – кофе и чай. Теперь же мы включили в этот перечень и другие продукты повседневного потребления и более длительного пользования. Важное значение имеет и то, что мы можем доставлять продукты по всей Литве, даже в те места, в которые обычно не доставляют продукты питания, заказанные онлайн»,- проинформировал генеральный директор «Pigu» «Pigu.lt».



Дайнюс Люлис



Продажа продовольственных продуктов во всех странах Балтии - на веб-сайтах Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee - начинается с 9 апреля. В настоящее время к интернет-продажам присоединились «Vero Coffee House», «Coffee Address», «Punuts production», «Dorena», «Seranas», «Kavos pupelė». По словам Д. Люлиса, вскоре планируется увеличить количество партнеров и расширить перечень поставляемых ими продуктов.



«Перечень предлагаемых ныне продуктов питания соответствует ассортименту небольшого продовольственного магазина. Благодаря расширению этого перечня жители смогут приобретать в одном месте больше необходимых товаров, а также получат возможность реже покидать дом. Одновременно мы продолжаем начатую работу - ведем переговоры с партнерами, приглашаем всех работающих в странах Балтии поставщиков и продавцов продуктов питания присоединиться к нашему торговому интернет-центру», - отметил Д. Люлис.



Безопасности и эффективности - особое внимание



В процессе расширения своей деятельности и ассортимента команда «Pigu Grupa» принимает все необходимые меры по обеспечению непрерывности товарооборота и (что особенно важно) безопасности команды, партнеров и клиентов. На склад в Литве приняты десятки новых работников. Работа ведется в три смены бесконтактным способом, с соблюдением всех правил гигиены. В целях обеспечения непрерывности и скорости поставок предпринимаются меры по развитию цепи поставок.



О компании «Pigu Grupa»







Зак. № 509 ,- проинформировал генеральный директор «Pigu» «Pigu.lt».С 9 апреля, в ассортименте «Pigu.lt» можно найти крупу, макароны, хлопья, каши, консервированные продукты, масло, какао, сладости, соусы, специи, орехи, сухофрукты, сухой завтрак, супы, бульоны, копченые мясные продукты, молоко UAT, детское питание и другие товары. Ассортимент включает товары таких широко известных и популярных брендов как «Bonduelle», «Kellog's», «Santa Maria», «Jacobs», «Estrella», «Milka», «Galinta».Продажа продовольственных продуктов во всех странах Балтии - на веб-сайтах Pigu.lt, 220.lv и Kaup24.ee - начинается с 9 апреля. В настоящее время к интернет-продажам присоединились «Vero Coffee House», «Coffee Address», «Punuts production», «Dorena», «Seranas», «Kavos pupelė». По словам Д. Люлиса, вскоре планируется увеличить количество партнеров и расширить перечень поставляемых ими продуктов.- отметил Д. Люлис.В процессе расширения своей деятельности и ассортимента команда «Pigu Grupa» принимает все необходимые меры по обеспечению непрерывности товарооборота и (что особенно важно) безопасности команды, партнеров и клиентов. На склад в Литве приняты десятки новых работников. Работа ведется в три смены бесконтактным способом, с соблюдением всех правил гигиены. В целях обеспечения непрерывности и скорости поставок предпринимаются меры по развитию цепи поставок.«Pigu Grupa», которой принадлежат интернет-магазины «Pigu.lt» (Литва) «220.lv» (Латвия) и «Kaup24.ee» (Эстония), - крупнейший участник рынка электронной коммерции в странах Балтии. В офисах и на складах «Pigu Grupa» работает в целом примерно 350 человек. С 2015 года компанией «Pigu Grupa» управляет MCI - одно из крупнейших в Центральной и Восточной Европе инвестиционных обществ частного капитала. «Pigu Grupa», – первая и единственная литовская компания, которая 3 года подряд входила в пятерку самых быстрорастущих высокотехнологичных предприятий Центральной Европы. В 2019 году компания создала торговую платформу marketplace, действующую во всех трех странах Балтии и выполняющую функцию торгового интернет в интернете. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: продажа, доставка, «Pigu.lt», продовольственные продукты — статья прочитана 235 раз Комментарии