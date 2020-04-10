Кабмин Литвы планирует компенсировать бизнесу часть аренды – премьер 🔊 Воспроизвести



Правительство Литвы намерено компенсировать бизнесу, лишившемуся доходов в связи с карантином, часть расходов на аренду, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



В интервью BNS премьер сообщил, что механизм компенсации уже обсуждался в правительстве, а окончательное решение планируется принять после Пасхи.



"На заседании правительства в Комитете по управлению кризисом мы рассмотрели мнения по поводу способов компенсации бизнесу – то есть что сделать, чтобы бизнес, который арендует помещения и не обладает средствами, не обладает оборотными средствами, не осуществляет деятельности – как ему платить аренду? Мы готовы найти решения", – сказал С. Сквернялис.



"Одно из таких решений – пока не окончательное – если будет соглашение с арендаторами об определенной скидке в определенный период аренды – то хотя бы половину этой льготной цены покроет государство. Это один из рассматриваемых вариантов", – сказал премьер.



Он утверждает, что модель будет определена после получения выводов Министерств экономики и финансов.



С. Сквернялис утверждает, что согласно большинству мер, утвержденных в плане поддержки бизнеса, реальные средства должны поступить в первые дни после Пасхи.



После введения карантина, в марте, правительство объявило план помощи бизнесу в размере 2,5 млрд евро, который охватывает субсидии заработной платы, перенос уплаты налогов, прочие средства. Правительство Литвы намерено компенсировать бизнесу, лишившемуся доходов в связи с карантином, часть расходов на аренду, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.В интервью BNS премьер сообщил, что механизм компенсации уже обсуждался в правительстве, а окончательное решение планируется принять после Пасхи."На заседании правительства в Комитете по управлению кризисом мы рассмотрели мнения по поводу способов компенсации бизнесу – то есть что сделать, чтобы бизнес, который арендует помещения и не обладает средствами, не обладает оборотными средствами, не осуществляет деятельности – как ему платить аренду? Мы готовы найти решения", – сказал С. Сквернялис."Одно из таких решений – пока не окончательное – если будет соглашение с арендаторами об определенной скидке в определенный период аренды – то хотя бы половину этой льготной цены покроет государство. Это один из рассматриваемых вариантов", – сказал премьер.Он утверждает, что модель будет определена после получения выводов Министерств экономики и финансов.С. Сквернялис утверждает, что согласно большинству мер, утвержденных в плане поддержки бизнеса, реальные средства должны поступить в первые дни после Пасхи.После введения карантина, в марте, правительство объявило план помощи бизнесу в размере 2,5 млрд евро, который охватывает субсидии заработной платы, перенос уплаты налогов, прочие средства. BNS Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: экономика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 175 раз Комментарии