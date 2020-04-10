Премьер Литвы: Кабмин готовит поэтапный план выхода из карантина

На следующей неделе литовское правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавирусом останется стабильной, заявил премьер Саулюс Сквернялис.
По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании Кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.
Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.
В интервью BNS С. Сквернялис подчеркнул, что первые меры будут применены после оценки распространения вируса, при необходимости они будут корректироваться. Премьер призвал людей, насколько это возможно избегать контактов и соблюдать предусмотренные требования.
"Эти предварительные даты мы попытаемся распределить, но они точно будут очень предварительными и будут означать, что да – у нас есть такая цель, но, если ситуация будет меняться, или не будет улучшаться, что есть риск, то эти даты просто будут перенесены. Сам план возвращения в социальную жизнь, я надеюсь, мы сможем предварительно представить уже в среду", – сказал в интервью BNS С. Сквернялис.
С целью замедления распространения коронавируса, карантин в Литве был введен 16 марта. Он продлен до 27 апреля.
А в социальных сетях уже накануне выступления премьера появилась вот такая бумага. Ее достоверность Обзор подтвердить или опровергнуть не может.
В пятницу в Литве вступило в силу утвержденное правительством требование носить средства защиты на лице в общественных местах.
Согласно изменениям карантинных условий, принятым Кабмином, в общественных местах следует "носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)".
До сих пор это носило лишь рекомендательный характер.
После повышения сеймом штрафов, за нарушение карантинных правил лицам грозят штрафы от 500 до 1 тыс. евро, а главам юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.
И премьер, и Генкомиссар полиции заверили, что должностные лица не спешить наказывать людей без защитных средств, а будут оценивать конкретную ситуацию.
Кроме того, в пятницу в 20 часов вступает в силу другой запрет правительства – на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.
Это ограничение было введено на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.
Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество. В таком случае должностные лица рекомендуют иметь при себе документы, доказывающие право собственности.
Эти ограничения на передвижения вводятся с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.
Для реализации контроля за выполнением этого распоряжения Кабмина планируется привлечь 3 тыс. должностных лиц.
С целью замедления распространения коронавируса, карантин в Литве был введен 16 марта. Он продлен до 27 апреля.
А в социальных сетях уже накануне выступления премьера появилась вот такая бумага. Ее достоверность Обзор подтвердить или опровергнуть не может.
В пятницу в Литве вступило в силу утвержденное правительством требование носить средства защиты на лице в общественных местах.
Согласно изменениям карантинных условий, принятым Кабмином, в общественных местах следует "носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)".
До сих пор это носило лишь рекомендательный характер.
После повышения сеймом штрафов, за нарушение карантинных правил лицам грозят штрафы от 500 до 1 тыс. евро, а главам юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.
И премьер, и Генкомиссар полиции заверили, что должностные лица не спешить наказывать людей без защитных средств, а будут оценивать конкретную ситуацию.
Кроме того, в пятницу в 20 часов вступает в силу другой запрет правительства – на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.
Это ограничение было введено на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса.
Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.
Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество. В таком случае должностные лица рекомендуют иметь при себе документы, доказывающие право собственности.
Эти ограничения на передвижения вводятся с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.
Для реализации контроля за выполнением этого распоряжения Кабмина планируется привлечь 3 тыс. должностных лиц.