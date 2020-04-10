Премьер Литвы: Кабмин готовит поэтапный план выхода из карантина 🔊 Воспроизвести



На следующей неделе литовское правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавирусом останется стабильной, заявил премьер Саулюс Сквернялис.



По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании Кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.



Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.



В интервью BNS С. Сквернялис подчеркнул, что первые меры будут применены после оценки распространения вируса, при необходимости они будут корректироваться. Премьер призвал людей, насколько это возможно избегать контактов и соблюдать предусмотренные требования. На следующей неделе литовское правительство планирует огласить предварительный план из четырех частей для поэтапного смягчения карантинных ограничений, если ситуация с распространением коронавирусом останется стабильной, заявил премьер Саулюс Сквернялис.По словам премьера, после Пасхи, в среду, на заседании Кабмин может объявить о частичных послаблениях в секторе торговли и услуг.Второй этап будет включать уличные кафе, услуги оздоровления, спорт-клубы, третий – детские сады и школы, а в дальнейшей перспективе будет рассмотрено и смягчение ограничений на массовые мероприятия.В интервью BNS С. Сквернялис подчеркнул, что первые меры будут применены после оценки распространения вируса, при необходимости они будут корректироваться. Премьер призвал людей, насколько это возможно избегать контактов и соблюдать предусмотренные требования.



С целью замедления распространения коронавируса, карантин в Литве был введен 16 марта. Он продлен до 27 апреля.



А в социальных сетях уже накануне выступления премьера появилась вот такая бумага. Ее достоверность Обзор подтвердить или опровергнуть не может.







В пятницу в Литве вступило в силу утвержденное правительством требование носить средства защиты на лице в общественных местах.



Согласно изменениям карантинных условий, принятым Кабмином, в общественных местах следует "носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)".



До сих пор это носило лишь рекомендательный характер.



После повышения сеймом штрафов, за нарушение карантинных правил лицам грозят штрафы от 500 до 1 тыс. евро, а главам юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.



И премьер, и Генкомиссар полиции заверили, что должностные лица не спешить наказывать людей без защитных средств, а будут оценивать конкретную ситуацию.



Кроме того, в пятницу в 20 часов вступает в силу другой запрет правительства – на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.







Это ограничение было введено на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса.



Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.



Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество. В таком случае должностные лица рекомендуют иметь при себе документы, доказывающие право собственности.



Эти ограничения на передвижения вводятся с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.



Для реализации контроля за выполнением этого распоряжения Кабмина планируется привлечь 3 тыс. должностных лиц.



"Эти предварительные даты мы попытаемся распределить, но они точно будут очень предварительными и будут означать, что да – у нас есть такая цель, но, если ситуация будет меняться, или не будет улучшаться, что есть риск, то эти даты просто будут перенесены. Сам план возвращения в социальную жизнь, я надеюсь, мы сможем предварительно представить уже в среду", – сказал в интервью BNS С. Сквернялис.С целью замедления распространения коронавируса, карантин в Литве был введен 16 марта. Он продлен до 27 апреля.А в социальных сетях уже накануне выступления премьера появилась вот такая бумага. Ее достоверность Обзор подтвердить или опровергнуть не может.В пятницу в Литве вступило в силу утвержденное правительством требование носить средства защиты на лице в общественных местах.Согласно изменениям карантинных условий, принятым Кабмином, в общественных местах следует "носить средства, закрывающие нос и рот (маски, респираторы и прочие средства)".До сих пор это носило лишь рекомендательный характер.После повышения сеймом штрафов, за нарушение карантинных правил лицам грозят штрафы от 500 до 1 тыс. евро, а главам юридических лиц или прочим ответственным лицам – от 1,5 тыс. до 6 тыс. евро.И премьер, и Генкомиссар полиции заверили, что должностные лица не спешить наказывать людей без защитных средств, а будут оценивать конкретную ситуацию.Кроме того, в пятницу в 20 часов вступает в силу другой запрет правительства – на перемещение жителей в другие города, не являющиеся их местом проживания.Это ограничение было введено на время пасхальных выходных, чтобы ограничить распространение коронавируса.Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество. В таком случае должностные лица рекомендуют иметь при себе документы, доказывающие право собственности.Эти ограничения на передвижения вводятся с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.Для реализации контроля за выполнением этого распоряжения Кабмина планируется привлечь 3 тыс. должностных лиц. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 216 раз Комментарии