В Беларуси правительство приняло постановление о самоизоляции 🔊 Воспроизвести Фото: здание правительства Беларуси



В Беларуси правительство приняло постановление (№ 208 от 8 апреля) об «ограничительном мероприятии» — самоизоляции, сообщает



В четверг документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале. Он определяет случаи, когда на граждан Беларуси, иностранцев или лиц без гражданства могут распространяться ограничения. Это люди с инфекцией COVID-19, контакты 1-го и 2-го уровней с инфицированными лицами, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. Для людей, которые не заразились коронавирусной инфекцией, самоизоляция составляет 14 дней. Ее могут продлить по решению медицинских работников. Эти лица получат требование об исполнении правил поведения в условиях самоизоляции. В Беларуси правительство приняло постановление (№ 208 от 8 апреля) об «ограничительном мероприятии» — самоизоляции, сообщает НГ-Балтия со ссылкой на ЕВРОРАДИО.В четверг документ был опубликован на национальном правовом интернет-портале. Он определяет случаи, когда на граждан Беларуси, иностранцев или лиц без гражданства могут распространяться ограничения. Это люди с инфекцией COVID-19, контакты 1-го и 2-го уровней с инфицированными лицами, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. Для людей, которые не заразились коронавирусной инфекцией, самоизоляция составляет 14 дней. Ее могут продлить по решению медицинских работников. Эти лица получат требование об исполнении правил поведения в условиях самоизоляции. На время самоизоляции белорусы получат листок о нетрудоспособности, им будут выплачены обязательные страховые взносы. Если они нарушают правила, помощь будет уменьшена на 50%.



Каковы обязанности людей, которые попадают в самоизоляцию? Не покидать место, где они находятся. Единственное место, куда они могут пойти — это ближайшая аптека или продуктовый магазин. Также можно выносить мусор. При этом они должны носить медицинскую маску и не контактировать с другими людьми. Эти люди должны сообщить нанимателю причину их отсутствия на работе. В случае плохого самочувствия (температура до 37 °C и выше, кашель и т. д.) им следует срочно вызвать скорую помощь и сообщить о самоизоляции.



Постановление подписал премьер-министр Сергей Румас. Оно вступит в силу после его официального опубликования. Министерство здравоохранения должно предпринять шаги по выполнению постановления правительства в течение трех дней. novayagazeta.ee Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Беларуси Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Белоруссия — статья прочитана 261 раз Комментарии