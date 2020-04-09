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Премьер Италии ответил на заявления о политической подоплеке помощи от России

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте


Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал глубоко оскорбительным намек на то, что Россия якобы выставляла условия для оказания помощи итальянцам в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Это оскорбление для итальянского правительства — думать, что помощь, которую мы получаем от России, Китая или других стран, может повлиять на геополитическую позицию Италии. Это большое оскорбление, и не только для меня, а также для Владимира Путина", — сказал он в интервью Би-би-си.

Конте подчеркнул, что в происходящем нет никакой политической подоплеки.
"Мы с ним (Путиным. — Прим. ред.) провели долгий телефонный разговор, и он никогда не хотел использовать это в качестве рычага давления, когда он проявлял солидарность с Италией. Об этом никогда не просили и даже не думали", — заключил итальянский премьер.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвала российскую помощь жестом солидарности.

С 22 по 25 марта в Италию прибыли 15 военных самолетов из России. Они доставили около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и дезинфекционных мероприятий.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано больше 1,35 миллиона случаев заражения, почти 80 тысяч человек скончались.

В Италии зарегистрировано наибольшее число жертв: 17,6 тысячи пациентов умерли, более 139 тысяч заболели. Следом за ней идут Испания (14 792 человека погибли), Франция (10 869) и Великобритания (7097).
РИА Новости
Категории: политика, общество, чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: Россия, помощь, Китай, вирус, Италия, критика, пандемия, La Stampa
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добавлена сегодня, 9 апреля, 19:49

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