На Украине приготовились к прекращению транзита российского газа 🔊 Воспроизвести © Nord Stream 2 / Agiteco Строительство газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото



Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком — 2", хотя и считает, что проект не успеют завершить раньше 2021 года. Об этом в интервью Liga.net заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает



"К нулевому транзиту мы (Украина. — Прим. ред.) готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", — приводит издание слова Макогона.



Он также рассказал, что Украина не прекращает противодействовать строительству "Северного потока — 2" и рассчитывает на поддержку США и европейских стран. Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком — 2", хотя и считает, что проект не успеют завершить раньше 2021 года. Об этом в интервью Liga.net заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон, сообщает РИА Новости "К нулевому транзиту мы (Украина. — Прим. ред.) готовы. И наша программа оптимизации направлена на подготовку к этому сценарию", — приводит издание слова Макогона.Он также рассказал, что Украина не прекращает противодействовать строительству "Северного потока — 2" и рассчитывает на поддержку США и европейских стран. В конце прошлого года Москва и Киев подписали пакет соглашений о транзите газа через Украину. Согласно контракту на пять лет, "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов кубометров в последующие четыре года.



Кроме того, стороны договорились об урегулировании юридических разногласий и подписали соглашение об отказе от исков, по которым еще не был вынесен окончательный вердикт. "Газпром", в свою очередь, выплатил "Нафтогазу" 2,9 миллиарда долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража, а украинское правительство подписало мировое соглашение о снятии антимонопольных претензий к российскому концерну на 7,4 миллиарда долларов.



"Северный поток — 2" — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за позиции Дании, которая долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.



В конце 2019-го газопровод столкнулся с новой проблемой — США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу "Северного потока — 2" пришлось передвинуть на рубеж 2020-2021 годов.



Против "Северного потока — 2" активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран. РИА Новости Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газ, транзит, Газпром, поставки, СП-2 География: Украина — статья прочитана 121 раз Комментарии