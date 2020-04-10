Rai Al Youm Великобритания : дьявольская ложь под названием коронавирус 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Евгений Козырев



Палестинская писательница уверена, что ВОЗ завышает данные о количестве зараженных коронавирусом, преувеличивая ситуацию вокруг эпидемии и сея панику в мире. Она даже не исключает, что Борис Джонсон и Дональд Трамп стали жертвами обмана. Но кто стоит за «дьявольской ложью» о пандемии COVID-19?



Человечество находится в растерянности и панике, и все это усугубляют средства массовой информации и социальные сети. Они вгоняют в уныние, внушают страх перед неизвестным, а люди не знают правды о том, что происходит вокруг них — есть лишь огромное количество информации, слов и цифр, которые ничего не проясняют, но вызывают множество вопросов.



Эпидемия началась в Ухане (Китай) в середине декабря 2019 года и длилась около трех месяцев, в результате чего число случаев заражения достигло около 85 тысяч, и вирус распространился на другие страны. Благодаря техническому прогрессу и строгим законам Китай смог локализовать эпидемию в одном регионе и защитить остальные территории страны. По словам властей, доля людей, вылечившихся от заболевания, составляет около 90%. Человечество находится в растерянности и панике, и все это усугубляют средства массовой информации и социальные сети. Они вгоняют в уныние, внушают страх перед неизвестным, а люди не знают правды о том, что происходит вокруг них — есть лишь огромное количество информации, слов и цифр, которые ничего не проясняют, но вызывают множество вопросов.Эпидемия началась в Ухане (Китай) в середине декабря 2019 года и длилась около трех месяцев, в результате чего число случаев заражения достигло около 85 тысяч, и вирус распространился на другие страны. Благодаря техническому прогрессу и строгим законам Китай смог локализовать эпидемию в одном регионе и защитить остальные территории страны. По словам властей, доля людей, вылечившихся от заболевания, составляет около 90%.



Есть и другой вопрос, который возникает в связи с ситуацией с авиасообщением в Европе и на Ближнем Востоке. Мы увидим, что самолеты летают свободно, за исключением Японии, Южной Кореи, а также ряда других азиатских стран. Что касается авиасообщения в Соединенных Штатах Америки, то оно остается довольно интенсивным. Становится интересно, почему оно не сокращается в стране, которая объявила о сотнях тысяч зараженных. Если эти цифры верны, и вирус так опасен, как утверждают СМИ и Всемирная организация здравоохранения, то не лучше ли изолироваться и остановить перемещения между государствами, чтобы защитить своих граждан, или же они не представляют никакой ценности, в отличие от экономических интересов?



На фоне нынешнего хаоса и неизвестности надо помнить, что капитализм и сионизм являются сторонами одной медали. Капитализм имеет экономическое измерение, а сионизм — колониальное и политическое. В их основе лежит поглощение крови народов и присвоение их богатств бандами бизнесменов и политиков. Еще 100 лет назад их главный лозунг звучал: «Лгать, лгать, лгать!», и люди верили. Это была самая большая дьявольская ложь, с помощью которой была украдена историческая Палестина и отдана сионистским преступникам, а ее народ изгнали с собственной земли. Тогда были созданы международные организации, узаконившие создание государства под названием Израиль, которое должно было служить интересам финансовых и политических групп в Соединенных Штатах. Все ради нефтяных месторождений в арабском регионе, богатом природными ресурсами и имеющем стратегическое расположение. Как я написала в своей прошлой статье, сионизм и империализм не сдадут свои позиции в нашем регионе, так, может, дьявольский коронавирус — это очередная ложь сионистских банд ради уничтожения народов, их устрашения по всему миру и контроля над ними? Может, лидеры большинства стран — не что иное, как инструменты в руках этих банд, и поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел к гражданам и посоветовал им попрощаться с близкими, а Трамп призвал американцев готовиться к трудным временам?



Возможно, страх более опасен для общества, чем коронавирус, который многие врачи сравнивают с гриппом. Мир превратился в маленькую деревушку, люди оказались в изоляции наедине с собой, дом заменил им все. Мы погрузились в виртуальный мир и утратили физическую связь с другими.



Есть еще один важный момент. Давайте пристально взглянем на ожесточенную борьбу с народами, уставшими от политической и экономической зависимости от Соединенных Штатов Америки, в том числе в Европе, где стали все чаще звучать голоса против капитализма и сионизма. Вспомним, как Германия и Италия одобрили идею китайского Шелкового пути, что представляет собой главное доказательство желания некоторых европейских стран выйти из американского подчинения. Даже в самих Соединенных Штатах появились те, кто выступает против капитализма и сионизма и осознает их угрозу для народов. Среди евреев мы также стали слышать голоса, осуждающие сионизм и отказывающиеся служить интересам капиталистических и колониальных сил. В наших арабских обществах, возглавивших борьбу с сионистами и победивших его после поражения ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим. ред.), сионистскому капиталистическому лобби оставалось лишь напугать людей, запереть их в домах и начать готовиться к развалу государств в результате краха мировой экономики. Это лобби озабочено только одним — защитой своих интересов.



Автор: Мага аль-Касраи (د. مها القصراوي) для Rai Al Youm, Великобритания, перевод Возникает вопрос: как всего за три недели мы получили нынешние цифры, о которых заявила Всемирная организация здравоохранения, а именно миллион и 300 тысяч случаев заражения? Это возможно, если только то, что случилось с Америкой и Европой, отличается от того, что произошло с остальными государствами. Как известно, в 2013 году ВОЗ сообщила о смерти полутора миллионов человек в мире от туберкулеза и заражении им еще нескольких миллионов, но мы не наблюдали такой шумихи, как сегодня. Какие цели ставит перед собой ВОЗ, завышая цифры и преувеличивая ситуацию вокруг коронавируса и тем самым сея панику среди населения?Есть и другой вопрос, который возникает в связи с ситуацией с авиасообщением в Европе и на Ближнем Востоке. Мы увидим, что самолеты летают свободно, за исключением Японии, Южной Кореи, а также ряда других азиатских стран. Что касается авиасообщения в Соединенных Штатах Америки, то оно остается довольно интенсивным. Становится интересно, почему оно не сокращается в стране, которая объявила о сотнях тысяч зараженных. Если эти цифры верны, и вирус так опасен, как утверждают СМИ и Всемирная организация здравоохранения, то не лучше ли изолироваться и остановить перемещения между государствами, чтобы защитить своих граждан, или же они не представляют никакой ценности, в отличие от экономических интересов?На фоне нынешнего хаоса и неизвестности надо помнить, что капитализм и сионизм являются сторонами одной медали. Капитализм имеет экономическое измерение, а сионизм — колониальное и политическое. В их основе лежит поглощение крови народов и присвоение их богатств бандами бизнесменов и политиков. Еще 100 лет назад их главный лозунг звучал: «Лгать, лгать, лгать!», и люди верили. Это была самая большая дьявольская ложь, с помощью которой была украдена историческая Палестина и отдана сионистским преступникам, а ее народ изгнали с собственной земли. Тогда были созданы международные организации, узаконившие создание государства под названием Израиль, которое должно было служить интересам финансовых и политических групп в Соединенных Штатах. Все ради нефтяных месторождений в арабском регионе, богатом природными ресурсами и имеющем стратегическое расположение. Как я написала в своей прошлой статье, сионизм и империализм не сдадут свои позиции в нашем регионе, так, может, дьявольский коронавирус — это очередная ложь сионистских банд ради уничтожения народов, их устрашения по всему миру и контроля над ними? Может, лидеры большинства стран — не что иное, как инструменты в руках этих банд, и поэтому премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вышел к гражданам и посоветовал им попрощаться с близкими, а Трамп призвал американцев готовиться к трудным временам?Возможно, страх более опасен для общества, чем коронавирус, который многие врачи сравнивают с гриппом. Мир превратился в маленькую деревушку, люди оказались в изоляции наедине с собой, дом заменил им все. Мы погрузились в виртуальный мир и утратили физическую связь с другими.Есть еще один важный момент. Давайте пристально взглянем на ожесточенную борьбу с народами, уставшими от политической и экономической зависимости от Соединенных Штатов Америки, в том числе в Европе, где стали все чаще звучать голоса против капитализма и сионизма. Вспомним, как Германия и Италия одобрили идею китайского Шелкового пути, что представляет собой главное доказательство желания некоторых европейских стран выйти из американского подчинения. Даже в самих Соединенных Штатах появились те, кто выступает против капитализма и сионизма и осознает их угрозу для народов. Среди евреев мы также стали слышать голоса, осуждающие сионизм и отказывающиеся служить интересам капиталистических и колониальных сил. В наших арабских обществах, возглавивших борьбу с сионистами и победивших его после поражения ИГИЛ (организация запрещена в РФ — прим. ред.), сионистскому капиталистическому лобби оставалось лишь напугать людей, запереть их в домах и начать готовиться к развалу государств в результате краха мировой экономики. Это лобби озабочено только одним — защитой своих интересов.Автор: Мага аль-Касраи (د. مها القصراوي) для Rai Al Youm, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Аферисты, пандемия — статья прочитана 208 раз Комментарии