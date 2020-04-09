В шведском парламенте предложили ввести санкции против России в ПАСЕ 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Владимир Астапкович



Шведские парламентарии призвали ввести новые санкции против России в ПАСЕ, сообщил телеканал RT и



Авторы инициативы утверждают, что после восстановления полномочий российской делегации Москва "игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах".



При этом депутаты не уточнили, какие ограничения они предлагают наложить на Россию в рамках Парламентской ассамблеи.



В 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крыма российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В ответ на это Москва перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ, а в 2017 году заморозила выплату взноса в Совет Европы.



В июне 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. В январе 2020 года ее ратифицировали. Шведские парламентарии призвали ввести новые санкции против России в ПАСЕ, сообщил телеканал RT и РИА Новости со ссылкой на документ, составленный депутатами Партии центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.Авторы инициативы утверждают, что после восстановления полномочий российской делегации Москва "игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах".При этом депутаты не уточнили, какие ограничения они предлагают наложить на Россию в рамках Парламентской ассамблеи.В 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крыма российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В ответ на это Москва перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ, а в 2017 году заморозила выплату взноса в Совет Европы.В июне 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. В январе 2020 года ее ратифицировали. РИА Новости Категории: экономика, политика, чп и криминал Ключевые слова: Россия, санкции, Европа — статья прочитана 177 раз Комментарии