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В шведском парламенте предложили ввести санкции против России в ПАСЕ
Шведские парламентарии призвали ввести новые санкции против России в ПАСЕ, сообщил телеканал RT и РИА Новости со ссылкой на документ, составленный депутатами Партии центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк.
Авторы инициативы утверждают, что после восстановления полномочий российской делегации Москва "игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах".
При этом депутаты не уточнили, какие ограничения они предлагают наложить на Россию в рамках Парламентской ассамблеи.
В 2014 году из-за событий на Украине и возвращения Крыма российскую делегацию в ПАСЕ лишили права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации. В ответ на это Москва перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ, а в 2017 году заморозила выплату взноса в Совет Европы.
В июне 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. В январе 2020 года ее ратифицировали.
РИА Новости
Категории: экономика, политика, чп и криминал
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