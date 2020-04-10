В Литву из Китая поступили средства защиты 🔊 Воспроизвести



В четверг в Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков.



Премьер Саулюс Сквернялис сообщил в фейсбуке, что самолётом из Китая в Каунас доставлены защитные очки, одноразовая медицинская одежда, одноразовые шапочки, бахилы и перчатки.



Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.



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Тайвань выделит Литву помощь в борьбе с коронавирусом - на следующей неделе из этой страны будет доставлено 100 тыс. медицинских масок.



"Сегодня я получил официальное подтверждение, что Тайвань выделяет Литве помощь в борьбе с вызванной COVID-19 пандемией. В следующий понедельник они (маски – BNS) будут в Европе и потом по логистической цепочке поступят в Литву", - сказал в четверг BNS парламентарий Гинтарас Степонавичюс, возглавляющий в сейме Группу дружбы с Тайванем.



По его словам, 3 апреля члены этой группы обратились к правительству Тайваня по вопросу о помощи Литве. В четверг в Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков.Премьер Саулюс Сквернялис сообщил в фейсбуке, что самолётом из Китая в Каунас доставлены защитные очки, одноразовая медицинская одежда, одноразовые шапочки, бахилы и перчатки.Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.* * *Тайвань выделит Литву помощь в борьбе с коронавирусом - на следующей неделе из этой страны будет доставлено 100 тыс. медицинских масок."Сегодня я получил официальное подтверждение, что Тайвань выделяет Литве помощь в борьбе с вызванной COVID-19 пандемией. В следующий понедельник они (маски – BNS) будут в Европе и потом по логистической цепочке поступят в Литву", - сказал в четверг BNS парламентарий Гинтарас Степонавичюс, возглавляющий в сейме Группу дружбы с Тайванем.По его словам, 3 апреля члены этой группы обратились к правительству Тайваня по вопросу о помощи Литве. Инф. «Обзора», BNS Категории: экономика, общество, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, защита, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 123 раза Комментарии