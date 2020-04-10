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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литву из Китая поступили средства защиты
В четверг в Литву поступило ещё 30 тонн средств защиты для медиков.
Премьер Саулюс Сквернялис сообщил в фейсбуке, что самолётом из Китая в Каунас доставлены защитные очки, одноразовая медицинская одежда, одноразовые шапочки, бахилы и перчатки.
Ранее кабмин сообщал, что в Китае в общей сложности заказано 1,8 млн респираторов, 5,7 млн масок, 1,8 млн одноразовых шапочек, 0,8 млн защитных очков, 1,8 млн защитных халатов, более 1 млн защитных капюшонов с капюшоном, 15 млн одноразовых перчаток, 3,6 млн бахил.
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Тайвань выделит Литву помощь в борьбе с коронавирусом - на следующей неделе из этой страны будет доставлено 100 тыс. медицинских масок.
"Сегодня я получил официальное подтверждение, что Тайвань выделяет Литве помощь в борьбе с вызванной COVID-19 пандемией. В следующий понедельник они (маски – BNS) будут в Европе и потом по логистической цепочке поступят в Литву", - сказал в четверг BNS парламентарий Гинтарас Степонавичюс, возглавляющий в сейме Группу дружбы с Тайванем.
По его словам, 3 апреля члены этой группы обратились к правительству Тайваня по вопросу о помощи Литве.
Инф. «Обзора», BNS
География: Литва
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