Главная >> Новости >> общество, чп и криминал, технологии >> Литовские предприятия создали робота и другие новшества для борьбы с коронавирусом

Литовские предприятия создали робота и другие новшества для борьбы с коронавирусом



Литва борется с коронавирусом, и литовские предприятия, стартапы, а также отдельные граждане пытаются создать лекарства, реагенты, медицинское оборудование, средства защиты, оборудование для дезинфекции.

Объявившее в марте конкурс инновационных идей по борьбе с коронавирусом Агентство науки, инноваций и технологий (АНИТ) уже получило 121 такую идею, говорит временный глава АНИТ Гинтас Кимтис.

"В качестве примера я бы хотел привести дезинфицирующего робота, созданного Rubedos sistemos, который не имеет аналогов, его эффективность в уничтожении вирусов достигает 99,99%, что делает его очень привлекательным для потребителей и рынка", - сказал Г. Кимтис на пресс-конференции в четверг.

"Также представляет интерес идея стартапа Kumulatis. Они работают над созданием неинвазивной системы наблюдения за уровнем кислорода в организме, которая пригодилась бы врачам при принятии решения, применять вентилирование лёгких или нет", - сказал он.
Как подчеркнул Г. Кимтис, в конкурсе участвуют не только новички на рынке, но и многие лидеры в сфере прогрессивных технологий и инноваций.

"Я могу назвать такие предприятия, как Teltonika, Aconitum, Baltymas или Imunodiagnostika", – сказал глава АНИТ. По его словам, многие продукты могут поступить на рынок спустя всего пару месяцев.

Лучшим идеям АНИТ предлагается воспользоваться финансированием в рамках инструмента Inostartas Евросоюза. Каждое предприятие может получить на развитие своей идеи до 52 тыс. евро.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Китай, вирус, роботизация, пандемия
География: Литва
статья прочитана 203 раза
добавлена сегодня, 10 апреля, 08:30

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка