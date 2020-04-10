Литовские предприятия создали робота и другие новшества для борьбы с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



Литва борется с коронавирусом, и литовские предприятия, стартапы, а также отдельные граждане пытаются создать лекарства, реагенты, медицинское оборудование, средства защиты, оборудование для дезинфекции.



Объявившее в марте конкурс инновационных идей по борьбе с коронавирусом Агентство науки, инноваций и технологий (АНИТ) уже получило 121 такую идею, говорит временный глава АНИТ Гинтас Кимтис.



"В качестве примера я бы хотел привести дезинфицирующего робота, созданного Rubedos sistemos, который не имеет аналогов, его эффективность в уничтожении вирусов достигает 99,99%, что делает его очень привлекательным для потребителей и рынка", - сказал Г. Кимтис на пресс-конференции в четверг.



"Также представляет интерес идея стартапа Kumulatis. Они работают над созданием неинвазивной системы наблюдения за уровнем кислорода в организме, которая пригодилась бы врачам при принятии решения, применять вентилирование лёгких или нет", - сказал он. Литва борется с коронавирусом, и литовские предприятия, стартапы, а также отдельные граждане пытаются создать лекарства, реагенты, медицинское оборудование, средства защиты, оборудование для дезинфекции.Объявившее в марте конкурс инновационных идей по борьбе с коронавирусом Агентство науки, инноваций и технологий (АНИТ) уже получило 121 такую идею, говорит временный глава АНИТ Гинтас Кимтис."В качестве примера я бы хотел привести дезинфицирующего робота, созданного Rubedos sistemos, который не имеет аналогов, его эффективность в уничтожении вирусов достигает 99,99%, что делает его очень привлекательным для потребителей и рынка", - сказал Г. Кимтис на пресс-конференции в четверг."Также представляет интерес идея стартапа Kumulatis. Они работают над созданием неинвазивной системы наблюдения за уровнем кислорода в организме, которая пригодилась бы врачам при принятии решения, применять вентилирование лёгких или нет", - сказал он. Как подчеркнул Г. Кимтис, в конкурсе участвуют не только новички на рынке, но и многие лидеры в сфере прогрессивных технологий и инноваций.



"Я могу назвать такие предприятия, как Teltonika, Aconitum, Baltymas или Imunodiagnostika", – сказал глава АНИТ. По его словам, многие продукты могут поступить на рынок спустя всего пару месяцев.



Лучшим идеям АНИТ предлагается воспользоваться финансированием в рамках инструмента Inostartas Евросоюза. Каждое предприятие может получить на развитие своей идеи до 52 тыс. евро. BNS Категории: общество, чп и криминал, технологии Ключевые слова: Китай, вирус, роботизация, пандемия География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии