Мэр Вильнюса: в пасхальные выходные въезд в столицу будет закрыт 🔊 Воспроизвести Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс



Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что в связи с установлением запрета на въезд в города и другие населённые пункты с пятницы на три дня в столице будет закрыто более десяти основных въездов в город, но не исключено, что желающие всё равно найдут пути, чтобы попасть в город.



На пресс-конференции в четверг он заверил, что полиция постоянно или с перерывами будет патрулировать у основных въездов в город, через которые обычно проходят самые большие потоки автомобилей, а в общей сложности таких постов будет "более десяти".



"Около трети всех приезжающих в Вильнюс - со стороны Каунаса, около трети - со стороны Укмерге. Около шести всех приезжащих - со сторой Тракай (направление Мариямполе-Алитус). Все остальные известные направления: Неменчине, Молетай, Минск, - здесь движение меньше, но в принципе есть более десяти серьёзных направлений, где будут посты", - сказал мэр. Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс говорит, что в связи с установлением запрета на въезд в города и другие населённые пункты с пятницы на три дня в столице будет закрыто более десяти основных въездов в город, но не исключено, что желающие всё равно найдут пути, чтобы попасть в город.На пресс-конференции в четверг он заверил, что полиция постоянно или с перерывами будет патрулировать у основных въездов в город, через которые обычно проходят самые большие потоки автомобилей, а в общей сложности таких постов будет "более десяти"."Около трети всех приезжающих в Вильнюс - со стороны Каунаса, около трети - со стороны Укмерге. Около шести всех приезжащих - со сторой Тракай (направление Мариямполе-Алитус). Все остальные известные направления: Неменчине, Молетай, Минск, - здесь движение меньше, но в принципе есть более десяти серьёзных направлений, где будут посты", - сказал мэр. Правительство страны запретило поездки в другие города в пасхальные праздники. Ограничение будет действовать в течение трех праздничных дней – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника. Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц. Ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.



Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 1015 раз Комментарии