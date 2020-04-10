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Литву не позвали: Эстония и Латвия решили вместе производить бронетехнику

© Photo : Rauno Volmar / EESTI KAITSEVÄGI


Ожидается, что новые договоренности позволят балтийским республикам создать свободный обмен комплектующими. Эстония, Латвия и Финляндия подписали соглашение о совместной разработке военной бронетехники. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.

Программа предусматривает производство техники с бронированной колесной системой.

Как заявил секретарь эстонского военного ведомства Кристиан Прикк, в условиях нынешнего кризиса балтийской республике важно закладывать фундамент для создания новых рабочих мест и укрепления обороны страны.
"В проекте, в котором участвуют несколько сторон, мы должны помнить, что нашей главной целью является разработка платформы, отвечающей требованиям сил обороны Эстонии, по выгодной цене", – сказал он.

В Министерстве обороны Эстонии отметили, что разработка новой военной техники позволит заменить устаревшие машины Pasi, которые создавались в 1980 году в Финляндии для замены советских БТР. Большинство бронемашин, находящихся в составе Сил обороны балтийской республики, должны быть списаны в ближайшие годы.

Ожидается, что соглашение между странами позволит балтийским республикам создать свободный обмен комплектующими.

Эстония наряду с другими странами Балтии позиционирует войска НАТО как защитников от "российской угрозы" и всегда выступает за дополнительное размещение солдат и техники на своей территории. Балтийские республики все чаще закупают оружие у стран-союзников и заключают оборонные контракты на крупные суммы.

В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а подобная риторика является только поводом для того, чтобы разместить войска НАТО поближе к российским границам.
lt.sputniknews.ru
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: производство, бронетехника, кооперация
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добавлена сегодня, 10 апреля, 17:00

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