Литву не позвали: Эстония и Латвия решили вместе производить бронетехнику 🔊 Воспроизвести © Photo : Rauno Volmar / EESTI KAITSEVÄGI



Ожидается, что новые договоренности позволят балтийским республикам создать свободный обмен комплектующими. Эстония, Латвия и Финляндия подписали соглашение о совместной разработке военной бронетехники. Об этом сообщает



Программа предусматривает производство техники с бронированной колесной системой.



Как заявил секретарь эстонского военного ведомства Кристиан Прикк, в условиях нынешнего кризиса балтийской республике важно закладывать фундамент для создания новых рабочих мест и укрепления обороны страны. Ожидается, что новые договоренности позволят балтийским республикам создать свободный обмен комплектующими. Эстония, Латвия и Финляндия подписали соглашение о совместной разработке военной бронетехники. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на Министерство обороны Эстонии.Программа предусматривает производство техники с бронированной колесной системой.Как заявил секретарь эстонского военного ведомства Кристиан Прикк, в условиях нынешнего кризиса балтийской республике важно закладывать фундамент для создания новых рабочих мест и укрепления обороны страны. "В проекте, в котором участвуют несколько сторон, мы должны помнить, что нашей главной целью является разработка платформы, отвечающей требованиям сил обороны Эстонии, по выгодной цене", – сказал он.



В Министерстве обороны Эстонии отметили, что разработка новой военной техники позволит заменить устаревшие машины Pasi, которые создавались в 1980 году в Финляндии для замены советских БТР. Большинство бронемашин, находящихся в составе Сил обороны балтийской республики, должны быть списаны в ближайшие годы.



Ожидается, что соглашение между странами позволит балтийским республикам создать свободный обмен комплектующими.



Эстония наряду с другими странами Балтии позиционирует войска НАТО как защитников от "российской угрозы" и всегда выступает за дополнительное размещение солдат и техники на своей территории. Балтийские республики все чаще закупают оружие у стран-союзников и заключают оборонные контракты на крупные суммы.



В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается ни на кого нападать, а подобная риторика является только поводом для того, чтобы разместить войска НАТО поближе к российским границам. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: производство, бронетехника, кооперация — статья прочитана 213 раз Комментарии