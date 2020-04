The Times Великобритания : мы — свидетели конца американской эры? 🔊 Воспроизвести © REUTERS, Brendan Mcdermid



Чрезвычайное положение с коронавирусом показало, как далеки США от роли лидера свободного мира, ужасается автор. По его мнению, Британия вместе с другими «свободными» странами должна создать мировые структуры, которые будут меньше зависеть от США и возьмут на себя общую ответственность. Иначе придет конец всему миру.



Для большинства жителей нашей страны эта эпоха продлилась всю их взрослую жизнь. Началась она после Второй мировой войны — войны, в которой великие народы мира обанкротились. Одни морально, другие политически, в большинстве же случаев экономически. А некоторые — и то, и другое, и третье.



Эту эпоху во многом определил президент Трумэн — это его назначенцы Джордж Маршалл (George Marshall) и Дин Ачесон (Dean Acheson) убедили его оказать Европе финансовую помощь и сделать ее безопасность приоритетом. Эта эпоха отметилась культурным превосходством Голливуда и рок-н-ролла, величайшим процветанием западного капитализма и ядерным противостоянием с Советским Союзом, приведшим коммунизм к интеллектуальному и политическому краху. Для большинства жителей нашей страны эта эпоха продлилась всю их взрослую жизнь. Началась она после Второй мировой войны — войны, в которой великие народы мира обанкротились. Одни морально, другие политически, в большинстве же случаев экономически. А некоторые — и то, и другое, и третье.Эту эпоху во многом определил президент Трумэн — это его назначенцы Джордж Маршалл (George Marshall) и Дин Ачесон (Dean Acheson) убедили его оказать Европе финансовую помощь и сделать ее безопасность приоритетом. Эта эпоха отметилась культурным превосходством Голливуда и рок-н-ролла, величайшим процветанием западного капитализма и ядерным противостоянием с Советским Союзом, приведшим коммунизм к интеллектуальному и политическому краху.



Начиная с Трумэна, все американские президенты автоматически получают титул «лидера свободного мира». Он используется столь часто и столь обыденно, что стал почти официальным. Как королева Виктория была еще и императрицей Индии.



Однако быть лидером свободного мира — не должность, а роль. Трумэн добился ее своими действиями. А его преемники приняли возложенные на них обязанности. Иногда они сбивались с пути, иногда были слишком сильны, иногда, напротив того, слишком слабы, но все они выполняли послевоенный долг США, добровольную обязанность вести вперед, сплачивать либеральные демократии и поддерживать общественное мнение свободных стран и их действия.



Но не стоит переоценивать. Ни один президент не игнорировал мнение американцев и не ставил свободный мир превыше собственной страны. А свободные страны лишь изредка заблуждались, принимая американские интересы и мнения за свои собственные.



И все же в большинстве столкновений и кризисов с 1945 года мир знал, что может рассчитывать на то, что Соединенные Штаты выступят в роли лидера и поведут мир за собой. До сегодняшнего дня.



Коронавирус никого не слушается и не ведает границ. Он не говорит на человеческом языке и не живет в отдельно взятой стране. Covid-19 — это величайший международный кризис. Однако отличительная его черта в том — насколько национальным вышел отклик.



Мы столкнулись с угрозой всем и каждому, в странах богатых и бедных, и нам грозит крах мировой экономики, который перечеркнет годы, если не десятилетия экономического развития. И где мировой лидер, который бы смог с этим побороться?



Этот момент требует лидера свободного мира, но его нет. Дональд Трамп не способен даже организовать адекватный ответ внутри США, не говоря уже о том, чтобы возглавить или вдохновить международные институты. Его это даже не интересует. А если бы интересовало, то кто будет слушать его нападки и бессвязное бормотание на пресс-конференциях?



Мистер Трамп воплощает в себе американское отношение, укрепившееся в последнее время. Во многом оно понятно. Вторая мировая и даже холодная война уходят все дальше вглубь истории, и многие американцы уже устали от своих международных обязанностей. Они знают, что роль мирового лидера стоит денег, времени, сил и жизней американцев, но при этом им кажется — возможно, ошибочно, — что она не принесет американцам ни хлеб насущный, ни безопасность. Даже наоборот.



Трамп уйдет либо в следующем году, либо в 2025, но уйдет ли когда-нибудь это ощущение?



Конечно, Pax Americana — не только результат руководящей роли американских президентов. Это пример для подражания всей Америки. Даже борясь с расовой сегрегацией и дискриминацией эта страна доказала, что это возможно.



Это страна возможностей, мобильности и процветания. Конституционная демократия, которая защищает свободу слова и свободу граждан. Эта нация всегда на шаг впереди, — это она отправила первого человека на Луну, а сейчас развивает новые технологии и пестует завтрашних корпоративных гигантов. Лаборатория демократии, где штаты соперничают, проверяя на практике новые мысли и идеи. Страна, где класс и наследство значат меньше, чем талант и усилия.



Но сегодня складывается ощущение, что эта модель износилась, и коронавирус пролил свет на другую Америку. Америку, где федеральное правительство выглядит инертным и бездействует, и где науке в общественном сознании приходится конкурировать с суевериями. Где свобода слова, может, и работает, но непонятно, можно ли доверять сказанному. Где воля к поддержке экономики отнюдь не столь велика, как того требуют экономические вызовы.



Америка господствовала всю послевоенную эпоху, потому что вышла из Второй мировой войны сильнее всех остальных. Он оказалась богаче, могущественнее, увереннее в себе. Без этой уверенности и богатства не было бы Pax Americana.



Не исключено, что к концу эпидемии коронавируса Америка, пытаясь совладать с ущербом здоровью и экономике, окажется в числе стран, наиболее пострадавших.



Сможет ли она снова возглавить свободный мир? И если нет, то кто? Западная Европа все еще зависит от США финансово и в военном отношении. Крупнейшие в мире промышленные и научные предприятия — американские. Если США утратили волю и способность руководить, никто не готов занять их место.



Теперь о Китае. Он достаточно велик и достаточно напорист, чтобы взять на себя эту роль. Если его экономическое и военное влияние продолжит расти, а Америка оставит после себя вакуум, это будет катастрофа. Китай может быть лидером, но никак не свободного мира.



Возможно, этот взгляд чересчур пессимистичный. Возможно, кризис восстановит у Америки ощущение своей уникальной роли и укрепит ее лидерство, которое все принимают и уважают. Но этот исход отнюдь не гарантирован.



Таким образом, когда это закончится, наша задача будет вместе с другими странами создать мировые структуры, которые будут меньше зависеть от США, продемонстрировать готовность их финансировать и помогать ими руководить. И принять на себя общую ответственность, которую мы слишком долго перекладывали на одних США.



Если мы этого не сделаем, есть риск, что придет конец не только американскому миру, но и миру вообще.



Китай может быть лидером, но никак не свободного мира.Возможно, этот взгляд чересчур пессимистичный. Возможно, кризис восстановит у Америки ощущение своей уникальной роли и укрепит ее лидерство, которое все принимают и уважают. Но этот исход отнюдь не гарантирован.Таким образом, когда это закончится, наша задача будет вместе с другими странами создать мировые структуры, которые будут меньше зависеть от США, продемонстрировать готовность их финансировать и помогать ими руководить. И принять на себя общую ответственность, которую мы слишком долго перекладывали на одних США.Если мы этого не сделаем, есть риск, что придет конец не только американскому миру, но и миру вообще.Автор: Дэниел Финкельштейн (Daniel Finkelstein) для The Times, Великобритания, перевод ИноСМИ inosmi.ru