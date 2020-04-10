Создан искусственный вирус, блокирующий коронавирусные инфекции 🔊 Воспроизвести © REUTERS / NEXU Science Communication



Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Пока проведены испытания на мышах, зараженных коронавирусом MERS, сообщает



До сих пор в мире не существует вакцин, защищающих людей от инфекций, вызываемых коронавирусами, таких как COVID-19 или предшествовавшие ему SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). Американские ученые создали в лаборатории вирус, который можно использовать в качестве вакцины против коронавирусов. Пока проведены испытания на мышах, зараженных коронавирусом MERS, сообщает РИА Новости . Ученые считают, что такой подход будет эффективным и против вируса SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского общества микробиологии mBio.До сих пор в мире не существует вакцин, защищающих людей от инфекций, вызываемых коронавирусами, таких как COVID-19 или предшествовавшие ему SARS (тяжелый острый респираторный синдром, известный также как атипичная пневмония) и MERS (ближневосточный респираторный синдром). В новом исследовании ученые описывают перспективный подход, основанный на создании генно-инженерного вируса, содержащего фрагменты S-белка, из которого сложены шипы коронавирусов, через которые они связываются с рецепторами на поверхности клеток, что позволяет вирусу проникать внутрь здоровых клеток.



Ученые создали на основе природного вируса парагриппа 5 (PIV5), который известен у собак, но безопасен для людей, модифицированный вирус, добавив к PIV5 ген, заставляющий инфицированные клетки продуцировать S-гликопротеин, аналогичный тому, что содержится в шипах коронавируса.



Полученный вирус авторы опробовали на мышах, используя его в качестве вакцины против вируса MERS. Известно, что вирус MERS не поражает мышей, поэтому для эксперимента были созданы модельные животные, у которых экспрессируется белок DPP4, используемый вирусом MERS в качестве точки входа в клетки человека.



Лабораторные тесты показали, что однократная доза вирусной вакцины, вводимая через нос, эффективно заставляла инфицированные клетки продуцировать S-белок, что, в свою очередь, вызывало иммунные ответы против этого белка у животного-хозяина.



Через четыре недели после того, как мыши получили вакцину, они подвергались воздействию штамма вируса MERS, адаптированного к мышам, чтобы вызвать смертельную инфекцию. Вирус MERS был также передан контрольным группам мышей, которые получили PIV5-вакцину без генов для S-белка или внутримышечную вакцину с инактивированным вирусом MERS.



Все мыши, иммунизированные модифицированным вирусом PIV5, выжили после заражения вирусом MERS. Напротив, все мыши, иммунизированные PIV5 без S-белка, умерли от инфекции. Внутримышечная вакцина от инактивированного вируса MERS защитила от смертельной инфекции только 25 процентов мышей. Кроме того, у животных, получивших внутримышечную вакцину, исследователи фиксировали повышенные уровни лейкоцитов-эозинофилов, что указывает на инфекцию и воспаление, что, по мнению авторов, заставляет задуматься о безопасности применения внутримышечных вакцин с инактивированным коронавирусом.



"Исследование демонстрирует, что интраназальная вакцина на основе PIV5 эффективна против MERS у мышей и должна быть исследована на предмет ее потенциала против других опасных коронавирусов, включая SARS-CoV-2. Мы весьма заинтересованы в использовании вирусов в качестве средств доставки генов", — приводятся в пресс-релизе Американского общества микробиологии слова одного из руководителей исследования, педиатрического пульмонолога и эксперта по коронавирусам Пола МакКрэя, доктора медицинских наук из Университета Айовы, который уже использовал подобные стратегии для лечения муковисцидоза.



Теперь авторы сосредоточили свои усилия на создании модифицированного вируса, защищающего от SARS-CoV-2. По словам МакКрэя, "найти эффективную вакцину против коронавируса, вызывающего COVID-19, — это вопрос времени. В первый раз сто процентов населения не будут подвержены воздействию вируса, а это значит, что мы пока не знаем, получат ли люди длительный иммунитет от инфекции SARS-CoV-2, и важно подумать о способах защиты населения". РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, США, лечение, Китай, вирус, пандемия — статья прочитана 153 раза Комментарии