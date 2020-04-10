Загрузка... Как одна Huawei расшатала НАТО 🔊 Воспроизвести



В начале апреля, когда США только приближаются к пику эпидемии (чудовищные 1736 скончавшихся за последние сутки), Китай торжественно объявил о победе над коронавирусом, снял карантин в провинции Хубэй (где находится известная всему миру Ухань) и открыл международное транспортное сообщение, восстановив перевозки и логистику.



В это самое время в Великобритании королева Елизавета II обращается к нации на тему эпидемии коронавируса, пришедшей на остров. Заражённым объявляет себя премьер-министр Борис Джонсон. За его драмой следит весь мир: сначала Джонсон плюёт на какой-то там карантин и вирус, демонстративно продолжая ходить в магазины, пожимая руки и делая селфи с покупателями в лавках и супермаркетах, потом уходит на домашний карантин, рассылая лондонцам письма о том, что вирус на самом деле опасен, зря он так пренебрегал советами докторов, и просит всех беречь себя и соблюдать самоизоляцию, а потом и вовсе оказывается в реанимации. Лично я верю в Бориса и полагаю, что после героической борьбы с вирусом он одержит победу и одолеет болезнь. В начале апреля, когда США только приближаются к пику эпидемии (чудовищные 1736 скончавшихся за последние сутки), Китай торжественно объявил о победе над коронавирусом, снял карантин в провинции Хубэй (где находится известная всему миру Ухань) и открыл международное транспортное сообщение, восстановив перевозки и логистику.В это самое время в Великобритании королева Елизавета II обращается к нации на тему эпидемии коронавируса, пришедшей на остров. Заражённым объявляет себя премьер-министр Борис Джонсон. За его драмой следит весь мир: сначала Джонсон плюёт на какой-то там карантин и вирус, демонстративно продолжая ходить в магазины, пожимая руки и делая селфи с покупателями в лавках и супермаркетах, потом уходит на домашний карантин, рассылая лондонцам письма о том, что вирус на самом деле опасен, зря он так пренебрегал советами докторов, и просит всех беречь себя и соблюдать самоизоляцию, а потом и вовсе оказывается в реанимации. Лично я верю в Бориса и полагаю, что после героической борьбы с вирусом он одержит победу и одолеет болезнь.



В сети и некоторых британских СМИ кто-то запустил кампанию о том, что якобы самые большие вспышки заболевания в Британии в радиусе локаций вышек 5G. Я не буду приводить эти карты в качестве иллюстрации, потому что всякому мало-мальски образованному человеку связь вируса и передающих сигнал вышек телекоммуникационных компаний кажется неразумной. Можно было бы отнестись к этому всерьёз, если бы речь шла об опасных излучениях и, например, росте онкозаболеваний, но для этого нужно время, статистика заболевших — речь идёт о годах изучения вопроса.



Какая же тогда может быть связь между поджогами вышек сетей 5G и коронавирусом? Почему кто-то толкает нас думать об этой взаимосвязи? Ну ок, тогда мы подумаем и посмотрим внимательней на карту (мира, а не на карту Great Britain). И да — связь есть. Достаточно посмотреть на карту развёртывания сетей 5G в мире и Европе, чтобы заметить отчётливую связь между эпидемией и развёртыванием сетей Huawei. Но, конечно, корреляции между «излучением» вышек и заражаемостью вирусом нет.



Итак, начнём с Британии. Дело в том, что сети 5G в Великобритании устанавливает китайская компания Huawei, с которой как с государством на высшем уровне воюет администрация президента Трампа.



Официальная позиция правительства США такова: телекоммуникационное оборудование компании Huawei может быть использовано правительством Китая для подслушивания, незаконного сбора данных, шпионажа и вмешательства в работу других телекоммуникационных сетей. По последней военной доктрине США, Китай — одна из самых больших угроз нацбезопасности страны.



Война с Huawei ведётся Трампом с момента его прихода в Белый дом, но апогея она достигла в 2018 году, когда в Ванкувере (Канада) по запросу США была арестована дочь основателя компании Мэн Ванчьжоу. Словно проснувшись от летаргического сна, во время которого даже Кремниевая долина перенесла всё своё производство в Китай, США вдруг поняли, что технологическая революция свершилась в мире без них. Это пробуждение случилось примерно тогда, когда компания Huawei стала вторым производителем смартфонов в мире, разработала и начала массово внедрять 5G, а также занялась вопросами мировой экспансии.



Взоры Huawei обратились на Ближний Восток, в Европу, Африку и даже Латинскую Америку. (Сегодня одна из самых больших стран континента, Бразилия, готова к запуску сетей 5G. Леонардо де Морайс, управляющий бразильским регулятором Anatel, заявил в интервью Reuters, что аукцион на право использовать 5G для местных операторов из-за коронавируса будет перенесён на ноябрь-декабрь 2020 года, но сам приход Huawei на бразильский рынок — вопрос уже решённый и зависит от решения советника президента по национальной безопасности).



Несмотря на то что Южная Америка — стратегический форпост для США и утыканная вышками китайской компании Бразилия — это кошмар для безопасности Америки, самый большой удар по Вашингтону нанесла не Бразилиа, а Лондон.



Великобритания, одна из ключевых и системообразующих стран НАТО, в последние дни января 2020 года разрешила китайской Huawei построение части национальной сети 5G, несмотря на колоссальное давление и угрозы со стороны США.



Британский совет национальной безопасности пришёл к заключению, что рисками безопасности, которые представляет китайская компания, можно управлять. Это решение Джонсон поручил озвучить своему министру иностранных дел — Доминику Раабу.



Конец января и февраль прошли под залпы тяжёлой артиллерии переговорных процессов США — Великобритании. Министр финансов США Стив Мнучин, глава Госдепа Майк Помпео и сам Трамп предупреждали должностных лиц Великобритании об опасности использования оборудования Huawei.



Решение Великобритании таково: запрет оборудования компании в централизованных частях инфраструктуры 5G, которые направляют данные через сеть, а также в уязвимых местах вблизи военных и ядерных объектов. Разрешено использовать только дополнительное периферийное оборудование, а доля рынка Huawei должна быть снижена до 35% в течение трёх лет. США отвечают: без вмешательства правительства Великобритания станет зависимой от оборудования Huawei уже в течение этих трёх лет.



Почему британцы так упёрлись в Huawei? По той простой причине, что именно эта китайская компания — мировой телекоммуникационный лидер 5G. Где-то рядом, но сильно позади — финская Nokia и шведский Ericsson, которые не только проиграли мировой рынок смартфонов, но также проспали технологическую революцию 5G.



5G — это завтрашний день не только мировых коммуникаций, но и промышленности, безопасности, транспорта, космоса, армии. Кто владеет информацией, тот правит миром. Развёртываемые по всему миру сети 5G, принадлежащие китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, не оставляют сомнений, кто будет владеть информацией в новом цифровом веке, наступающем после пандемии. А если посмотреть, кто стоит за спиной компании Huawei, становится понятна истерика США.



Потому как за Huawei стоит НОАК (Национально-освободительная армия Китая), которая последние годы вкладывала миллиарды долларов в научно-исследовательскую деятельность и развитие высоких технологий.



«Это как разрешить КГБ строить национальную телефонную сеть во время холодной войны», — прокомментировал решение британского правительства сенатор-республиканец США Том Коттон. И, в общем-то, он прав. Однако Борис Джонсон неутомим в «китайском вопросе». Его аргументы, возможно, в этих цифрах.



По прогнозам IHS Markit, консультанта по по экономическому прогнозированию, к 2035 году сети 5G будут производить $3,6 трлн. В 2019 году лондонская исследовательская компания Oxford Economics изучила потенциальное влияние ограничения в восьми странах и обнаружила, что ограничения на Huawei и развёртывание 5G приведут к необратимым потерям ВВП — до 63 млрд.



Как мы видим, сегодняшнее правительство Великобритании мыслит не так, как мыслили ястребы холодных войн. Оно мыслит прагматично и оперирует не понятиями «национальная безопасность» или «Англия — владычица морей», а жонглирует столбиками цифр и великого цифрового будущего с автомобилями-беспилотниками и роботизированной промышленностью.



Великобритания вышла из Евросоюза, чтобы пройти по тонкой грани и не привести в ярость противоборствующие страны, с которыми она будет искать торговые сделки. Канаде это только предстоит пережить.



Одним из главных лоббистов прихода Китая в Великобританию является премьер-министр Борис Джонсон, который хочет обеспечить доступ Британии к передовому коммуникационному оборудованию, которое жизненно важно для всего — от систем виртуальной реальности до автомобилей-беспилотников. Ключевой план видения правительства после брексита — превратить Британию в центр высоких технологий.



Это сильно разозлило Трампа и Помпео, которые отправились в Twitter предупреждать британское правительство.



Поддержка Huawei может повлиять на торговые переговоры США и Великобритании, которые должны были начаться в феврале. The Wall Street Journal цитирует также некоторых высокопоставленных американских чиновников, предупреждающих о грядущем сокращении обмена разведданными между Вашингтоном и Лондоном в ответ на «китайскую угрозу».



Даже в правящей Консервативной партии Великобритании есть раскол по вопросу великой китайской сделки. Депутат-консерватор Том Тугендхат (Tom Tugendhat) задаётся вопросом: «Стоит ли это таких рисков, если даже Коммунистическая партия Вьетнама отвергла Huawei? Возможно, мы должны знать больше о незнакомцах, дары приносящих?»



В конце января, когда Великобритания одобрила Huawei, ещё не было известно, что примеру Британии последует и Германия — системообразующая страна ЕС. В апреле стало известно, что немецкие крупнейшие промышленные гиганты начинают строить частные сети 5G, тщательно избегая афиширования того, кто является их поставщиком.



12 марта 2020 года Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Франция также дала разрешение на использование оборудования 5G, несмотря на призывы США исключить китайского телекоммуникационного гиганта из средств связи Запада.



Важный нюанс: Франция, как и Германия, и Великобритания, принимает решение в разгар пандемии. Почему?



Вариант первый. Он кроется в словах председателя Huawei Technologies Эрика Сю, которые он произнёс 31 марта 2020 года во время видео-пресс-конференции из штаб-квартиры компании в Шэнчьжене: «Я ожидаю, что развёртывание сети 5G будет отложено в Европе, так как пандемия затронула несколько стран. В Китае внедрение 5G началось как раз после прогресса страны в борьбе с этой болезнью». (Роботизация, дроны, жесточайший карантин, давший невиданный толчок для развития цифровых технологий, скорое внедрение цифрового юаня — всё это точно послужило внедрению 5G).



Вариант второй, отсылающей к тактике британского премьер-министра. «Представьте, что вы проигрываете в споре. Факты против вас, ситуация ухудшается. Лучше всего в данном случае будет «бросить на стол дохлого кота». Все завопят: «Боже, мёртвый кот на столе!» — словом, будут говорить о том, о чём вы заставили их говорить, а не о предмете дискуссии». Так писал в 2013 году Борис Джонсон. Разве не вопят сейчас все о дохлом коте на столе, когда вершится история?



Впрочем, вы можете предложить свои варианты.



В очереди на принятие решения следом за Великобританией, Францией и Германией стоят Испания (уже начала развёртывать сети 5G), Италия, (практически дала своё согласие накануне эпидемии). Дебаты о развёртывании 5G вовсю идут в Швеции, Дании, Бельгии и Новой Зеландии. Практически все они — страны НАТО.



Китай предлагает миру свои 5G для рывка в высокотехнологичное будущее, тогда как США продолжают всех дубасить дубиной санкций и угрозами ареста счетов (и компаний, и правительств целых стран). Интересно, что же в итоге предпочтут партнёры по альянсу?



Предстоит принять непростое решение и Канаде, втянутой Белым домом в свою войну с Китаем. Если Канада (у которой глубокие и прочные связи с Китаем в научной сфере) предпочтёт союз с Китаем, НАТО можно говорить «прощай».



В любом случае сегодня Североатлантический альянс испытывает свой главный экзамен на прочность с момента своего основания.



Автор: Юлия Юзик для Однако странные вещи происходят в Великобритании в те дни, пока Джонсон на карантине и в реанимации. По стране толпы начинают громить и поджигать вышки сетей 5G, за которыми стоит китайская компания Huawei.В сети и некоторых британских СМИ кто-то запустил кампанию о том, что якобы самые большие вспышки заболевания в Британии в радиусе локаций вышек 5G. Я не буду приводить эти карты в качестве иллюстрации, потому что всякому мало-мальски образованному человеку связь вируса и передающих сигнал вышек телекоммуникационных компаний кажется неразумной. Можно было бы отнестись к этому всерьёз, если бы речь шла об опасных излучениях и, например, росте онкозаболеваний, но для этого нужно время, статистика заболевших — речь идёт о годах изучения вопроса.Какая же тогда может быть связь между поджогами вышек сетей 5G и коронавирусом? Почему кто-то толкает нас думать об этой взаимосвязи? Ну ок, тогда мы подумаем и посмотрим внимательней на карту (мира, а не на карту Great Britain). И да — связь есть. Достаточно посмотреть на карту развёртывания сетей 5G в мире и Европе, чтобы заметить отчётливую связь между эпидемией и развёртыванием сетей Huawei. Но, конечно, корреляции между «излучением» вышек и заражаемостью вирусом нет.Итак, начнём с Британии. Дело в том, что сети 5G в Великобритании устанавливает китайская компания Huawei, с которой как с государством на высшем уровне воюет администрация президента Трампа.Официальная позиция правительства США такова: телекоммуникационное оборудование компании Huawei может быть использовано правительством Китая для подслушивания, незаконного сбора данных, шпионажа и вмешательства в работу других телекоммуникационных сетей. По последней военной доктрине США, Китай — одна из самых больших угроз нацбезопасности страны.Война с Huawei ведётся Трампом с момента его прихода в Белый дом, но апогея она достигла в 2018 году, когда в Ванкувере (Канада) по запросу США была арестована дочь основателя компании Мэн Ванчьжоу. Словно проснувшись от летаргического сна, во время которого даже Кремниевая долина перенесла всё своё производство в Китай, США вдруг поняли, что технологическая революция свершилась в мире без них. Это пробуждение случилось примерно тогда, когда компания Huawei стала вторым производителем смартфонов в мире, разработала и начала массово внедрять 5G, а также занялась вопросами мировой экспансии.Взоры Huawei обратились на Ближний Восток, в Европу, Африку и даже Латинскую Америку. (Сегодня одна из самых больших стран континента, Бразилия, готова к запуску сетей 5G. Леонардо де Морайс, управляющий бразильским регулятором Anatel, заявил в интервью Reuters, что аукцион на право использовать 5G для местных операторов из-за коронавируса будет перенесён на ноябрь-декабрь 2020 года, но сам приход Huawei на бразильский рынок — вопрос уже решённый и зависит от решения советника президента по национальной безопасности).Несмотря на то что Южная Америка — стратегический форпост для США и утыканная вышками китайской компании Бразилия — это кошмар для безопасности Америки, самый большой удар по Вашингтону нанесла не Бразилиа, а Лондон.Великобритания, одна из ключевых и системообразующих стран НАТО, в последние дни января 2020 года разрешила китайской Huawei построение части национальной сети 5G, несмотря на колоссальное давление и угрозы со стороны США.Британский совет национальной безопасности пришёл к заключению, что рисками безопасности, которые представляет китайская компания, можно управлять. Это решение Джонсон поручил озвучить своему министру иностранных дел — Доминику Раабу.Конец января и февраль прошли под залпы тяжёлой артиллерии переговорных процессов США — Великобритании. Министр финансов США Стив Мнучин, глава Госдепа Майк Помпео и сам Трамп предупреждали должностных лиц Великобритании об опасности использования оборудования Huawei.Решение Великобритании таково: запрет оборудования компании в централизованных частях инфраструктуры 5G, которые направляют данные через сеть, а также в уязвимых местах вблизи военных и ядерных объектов. Разрешено использовать только дополнительное периферийное оборудование, а доля рынка Huawei должна быть снижена до 35% в течение трёх лет. США отвечают: без вмешательства правительства Великобритания станет зависимой от оборудования Huawei уже в течение этих трёх лет.Почему британцы так упёрлись в Huawei? По той простой причине, что именно эта китайская компания — мировой телекоммуникационный лидер 5G. Где-то рядом, но сильно позади — финская Nokia и шведский Ericsson, которые не только проиграли мировой рынок смартфонов, но также проспали технологическую революцию 5G.5G — это завтрашний день не только мировых коммуникаций, но и промышленности, безопасности, транспорта, космоса, армии. Кто владеет информацией, тот правит миром. Развёртываемые по всему миру сети 5G, принадлежащие китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, не оставляют сомнений, кто будет владеть информацией в новом цифровом веке, наступающем после пандемии. А если посмотреть, кто стоит за спиной компании Huawei, становится понятна истерика США.Потому как за Huawei стоит НОАК (Национально-освободительная армия Китая), которая последние годы вкладывала миллиарды долларов в научно-исследовательскую деятельность и развитие высоких технологий.«Это как разрешить КГБ строить национальную телефонную сеть во время холодной войны», — прокомментировал решение британского правительства сенатор-республиканец США Том Коттон. И, в общем-то, он прав. Однако Борис Джонсон неутомим в «китайском вопросе». Его аргументы, возможно, в этих цифрах.По прогнозам IHS Markit, консультанта по по экономическому прогнозированию, к 2035 году сети 5G будут производить $3,6 трлн. В 2019 году лондонская исследовательская компания Oxford Economics изучила потенциальное влияние ограничения в восьми странах и обнаружила, что ограничения на Huawei и развёртывание 5G приведут к необратимым потерям ВВП — до 63 млрд.Как мы видим, сегодняшнее правительство Великобритании мыслит не так, как мыслили ястребы холодных войн. Оно мыслит прагматично и оперирует не понятиями «национальная безопасность» или «Англия — владычица морей», а жонглирует столбиками цифр и великого цифрового будущего с автомобилями-беспилотниками и роботизированной промышленностью.Великобритания вышла из Евросоюза, чтобы пройти по тонкой грани и не привести в ярость противоборствующие страны, с которыми она будет искать торговые сделки. Канаде это только предстоит пережить.Одним из главных лоббистов прихода Китая в Великобританию является премьер-министр Борис Джонсон, который хочет обеспечить доступ Британии к передовому коммуникационному оборудованию, которое жизненно важно для всего — от систем виртуальной реальности до автомобилей-беспилотников. Ключевой план видения правительства после брексита — превратить Британию в центр высоких технологий.Это сильно разозлило Трампа и Помпео, которые отправились в Twitter предупреждать британское правительство.Поддержка Huawei может повлиять на торговые переговоры США и Великобритании, которые должны были начаться в феврале. The Wall Street Journal цитирует также некоторых высокопоставленных американских чиновников, предупреждающих о грядущем сокращении обмена разведданными между Вашингтоном и Лондоном в ответ на «китайскую угрозу».Даже в правящей Консервативной партии Великобритании есть раскол по вопросу великой китайской сделки. Депутат-консерватор Том Тугендхат (Tom Tugendhat) задаётся вопросом: «Стоит ли это таких рисков, если даже Коммунистическая партия Вьетнама отвергла Huawei? Возможно, мы должны знать больше о незнакомцах, дары приносящих?»В конце января, когда Великобритания одобрила Huawei, ещё не было известно, что примеру Британии последует и Германия — системообразующая страна ЕС. В апреле стало известно, что немецкие крупнейшие промышленные гиганты начинают строить частные сети 5G, тщательно избегая афиширования того, кто является их поставщиком.12 марта 2020 года Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Франция также дала разрешение на использование оборудования 5G, несмотря на призывы США исключить китайского телекоммуникационного гиганта из средств связи Запада.Важный нюанс: Франция, как и Германия, и Великобритания, принимает решение в разгар пандемии. Почему?Вариант первый. Он кроется в словах председателя Huawei Technologies Эрика Сю, которые он произнёс 31 марта 2020 года во время видео-пресс-конференции из штаб-квартиры компании в Шэнчьжене: «Я ожидаю, что развёртывание сети 5G будет отложено в Европе, так как пандемия затронула несколько стран. В Китае внедрение 5G началось как раз после прогресса страны в борьбе с этой болезнью». (Роботизация, дроны, жесточайший карантин, давший невиданный толчок для развития цифровых технологий, скорое внедрение цифрового юаня — всё это точно послужило внедрению 5G).Вариант второй, отсылающей к тактике британского премьер-министра. «Представьте, что вы проигрываете в споре. Факты против вас, ситуация ухудшается. Лучше всего в данном случае будет «бросить на стол дохлого кота». Все завопят: «Боже, мёртвый кот на столе!» — словом, будут говорить о том, о чём вы заставили их говорить, а не о предмете дискуссии». Так писал в 2013 году Борис Джонсон. Разве не вопят сейчас все о дохлом коте на столе, когда вершится история?Впрочем, вы можете предложить свои варианты.В очереди на принятие решения следом за Великобританией, Францией и Германией стоят Испания (уже начала развёртывать сети 5G), Италия, (практически дала своё согласие накануне эпидемии). Дебаты о развёртывании 5G вовсю идут в Швеции, Дании, Бельгии и Новой Зеландии. Практически все они — страны НАТО.Китай предлагает миру свои 5G для рывка в высокотехнологичное будущее, тогда как США продолжают всех дубасить дубиной санкций и угрозами ареста счетов (и компаний, и правительств целых стран). Интересно, что же в итоге предпочтут партнёры по альянсу?Предстоит принять непростое решение и Канаде, втянутой Белым домом в свою войну с Китаем. Если Канада (у которой глубокие и прочные связи с Китаем в научной сфере) предпочтёт союз с Китаем, НАТО можно говорить «прощай».В любом случае сегодня Североатлантический альянс испытывает свой главный экзамен на прочность с момента своего основания.Автор: Юлия Юзик для RT Загрузка... russian.rt.com Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: аналитика, нато, Китай, вирус, Huawei, пандемия — статья прочитана 110 раз Комментарии