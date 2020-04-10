В Австралии тестируют препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов 🔊 Воспроизвести © AP Photo/Gerald Herbert



Исследование австралийских ученых доказало, что антипаразитарный препарат ивермектин эффективно останавливает рост вирусных частиц в пробирке. Об этом пишет пресс-служба вуза, со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiviral Research, передает



Результаты лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, показали, что антипаразитарный препарат ивермектин останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.



"Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью – на 99,98% – разрушить вирусную РНК за 48 часов, и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа", – рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU. Исследование австралийских ученых доказало, что антипаразитарный препарат ивермектин эффективно останавливает рост вирусных частиц в пробирке. Об этом пишет пресс-служба вуза, со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiviral Research, передает ТАСС Результаты лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, показали, что антипаразитарный препарат ивермектин останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов."Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью – на 99,98% – разрушить вирусную РНК за 48 часов, и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа", – рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU. По ее словам, эффективность препарата пока была доказана только в лабораторных условиях, ее нужно подтвердить в ходе клинических испытаний. "Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам нужно выяснить, будет ли эффективна [в борьбе с коронавирусом] та дозировка, которую можно использовать для человека. Это наш следующий шаг", – пояснила Вагстафф.



Исследователи отмечают, что механизм, с помощью которого ивермектин воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.



В пресс-службе MU подчеркнули, что несмотря на доказанную эффективность в лабораторных условиях ивермектин пока не может быть использован для лечения или профилактики коронавирусной инфекции у людей. Применение этого препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией в будущем зависит от результатов доклинических и клинических испытаний, в ходе которых ученые узнают, насколько он безопасен и эффективен.



Ивермектин применяют для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. За открытие ивермектина была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год. nauka.tass.ru Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лечение, Китай, вирус, Австралия, лекарство, пандемия — статья прочитана 168 раз Комментарии