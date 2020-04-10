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В Австралии тестируют препарат, способный подавить коронавирус за 48 часов

© AP Photo/Gerald Herbert


Исследование австралийских ученых доказало, что антипаразитарный препарат ивермектин эффективно останавливает рост вирусных частиц в пробирке. Об этом пишет пресс-служба вуза, со ссылкой на публикацию в научном журнале Antiviral Research, передает ТАСС.

Результаты лабораторного исследования, проведенного на базе Королевской больницы Мельбурна, показали, что антипаразитарный препарат ивермектин останавливает рост вируса SARS-CoV-2 в клеточной культуре в течение 48 часов.

"Мы обнаружили, что даже не токсичная для клеток одна доза [препарата] может почти полностью – на 99,98% – разрушить вирусную РНК за 48 часов, и значительно снизить концентрацию вирусов в среде за 24 часа", – рассказала ведущий автор исследования, доктор Кайли Вагстафф из Школы биомедицины MU.
По ее словам, эффективность препарата пока была доказана только в лабораторных условиях, ее нужно подтвердить в ходе клинических испытаний. "Ивермектин в настоящее время очень широко используется по всему миру и считается безопасным препаратом, однако нам нужно выяснить, будет ли эффективна [в борьбе с коронавирусом] та дозировка, которую можно использовать для человека. Это наш следующий шаг", – пояснила Вагстафф.

Исследователи отмечают, что механизм, с помощью которого ивермектин воздействует на вирус, неизвестен. Предположительно в основе эффективности препарата лежит его способность подавлять воздействие вируса на клеточный иммунитет.

В пресс-службе MU подчеркнули, что несмотря на доказанную эффективность в лабораторных условиях ивермектин пока не может быть использован для лечения или профилактики коронавирусной инфекции у людей. Применение этого препарата для борьбы с коронавирусной инфекцией в будущем зависит от результатов доклинических и клинических испытаний, в ходе которых ученые узнают, насколько он безопасен и эффективен.

Ивермектин применяют для лечения человека и домашних животных от эндо- и эктопаразитарных болезней. За открытие ивермектина была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине за 2015 год.
nauka.tass.ru
Категории: в мире, чп и криминал, здоровье, образование
Ключевые слова: вакцина, лечение, Китай, вирус, Австралия, лекарство, пандемия
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добавлена сегодня, 10 апреля, 08:00

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