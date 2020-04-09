В России начали лечить коронавирус новым способом 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Варвара Гертье



В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает



Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.



"Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса".



Анастасия Ракова



В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. В Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице № 52 провели первые процедуры переливания больным COVID-19 плазмы крови доноров, вылечившихся от коронавирусной инфекции, сообщает РИА Новости Об этом сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Мы постоянно следим за разработками коллег в других странах, аналогичные исследования успешно проходят в Китае, Германии и США. Надеемся, что новый метод поможет нам эффективнее бороться с пандемией коронавируса".Анастасия РаковаВ крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Первыми донорами стали 11 пациентов, справившихся с COVID-19, переливание получили семь больных. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.



Ракова отметила, что плазмы от одного донора хватает на одного-трех пациентов с коронавирусом.



"Как говорят врачи, самое важное — это понимание и отзывчивость потенциальных доноров. Чем больше плазмы специалисты смогут заготовить, тем больше людей могут быть спасены", — рассказала вице-мэр.



Выздоровевших пациентов, согласившихся сдать плазму крови, тщательно обследуют. Обязательно должно быть медицинское заключение о перенесенном COVID-19, отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С, гемограмма, биохимические анализы крови, исследование на специфические антитела в SARS-CoV-2 и другие необходимые требования.



Специалисты также проверяют силу иммунного ответа — насколько полезна будет плазма для других пациентов.



"Самое главное — установить, на каком этапе болезни, в какой дозе и в каком сочетании с другими средствами реконвалесцентная плазма даст наибольший эффект", — добавил главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов.



При этом директор института Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что плазму вылечившихся от коронавируса в первую очередь переливают тяжелым пациентам.



"Это по клинической картине, основанной на данных компьютерной томографии, данных о состоянии дыхания этого пациента и воспалительного ответа, насколько он выражен. Соответственно, те пациенты, которые находятся на такой грани между неинвазивной вентиляцией легких и переходом на инвазивную вентиляцию, они как раз в первую очередь и являются акцепторами этой плазмы", — пояснил специалист.



Общее число зараженных COVID-19 в России достигло 10 131, почти 700 пациентов выздоровели, 76 человек умерли. В Москве болезнь диагностировали у 6698 пациентов, 313 поправились, 38 — скончались. РИА Новости Категории: чп и криминал, здоровье, в России, образование Ключевые слова: Россия, вакцина, Китай, вирус, пандемия География: Россия — статья прочитана 167 раз Комментарии