Главная >> Новости >> экономика, общество, чп и криминал >> Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис


Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в середине апреля некоторым видам бизнеса будет разрешено возобновить деятельность, однако только при соблюдении строгих требований безопасности.

"Как мы и обещали, после совещания с экономическими партнерами, мы рассматриваем возможности возобновления деятельности некоторых видов бизнеса. Условие – соблюдение строжайших требований безопасности", – заявил С. Сквернялис после совещания с министрами.

"Если мы это сделаем, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения коронавирусом работников и клиентов. Первый этап намечается в середине апреля. Однако это – лишь предварительно", – сказал он.

В среду правительство продлило карантин еще на две недели, однако упомянуло о возможности смягчения условий и возобновлении работы части бизнеса.

В среду премьер обещал, что постепенно облегчат условия работы и в секторе услуг, однако пока это не будет касаться уличных кафе.

До сих пор во время карантина не разрешалась торговля, за исключением продажи пищевых продуктов, лекарств и горючего.
BNS
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 184 раза
добавлена сегодня, 9 апреля, 16:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка