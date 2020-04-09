Некоторые виды бизнеса в Литве смогут возобновить работу на следующей неделе 🔊 Воспроизвести Премьер Литвы Саулюс Сквернялис



Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в середине апреля некоторым видам бизнеса будет разрешено возобновить деятельность, однако только при соблюдении строгих требований безопасности.



"Как мы и обещали, после совещания с экономическими партнерами, мы рассматриваем возможности возобновления деятельности некоторых видов бизнеса. Условие – соблюдение строжайших требований безопасности", – заявил С. Сквернялис после совещания с министрами.



"Если мы это сделаем, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения коронавирусом работников и клиентов. Первый этап намечается в середине апреля. Однако это – лишь предварительно", – сказал он.



В среду правительство продлило карантин еще на две недели, однако упомянуло о возможности смягчения условий и возобновлении работы части бизнеса.



В среду премьер обещал, что постепенно облегчат условия работы и в секторе услуг, однако пока это не будет касаться уличных кафе.



До сих пор во время карантина не разрешалась торговля, за исключением продажи пищевых продуктов, лекарств и горючего. Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что в середине апреля некоторым видам бизнеса будет разрешено возобновить деятельность, однако только при соблюдении строгих требований безопасности."Как мы и обещали, после совещания с экономическими партнерами, мы рассматриваем возможности возобновления деятельности некоторых видов бизнеса. Условие – соблюдение строжайших требований безопасности", – заявил С. Сквернялис после совещания с министрами."Если мы это сделаем, то поэтапно, с учетом уровня риска заражения коронавирусом работников и клиентов. Первый этап намечается в середине апреля. Однако это – лишь предварительно", – сказал он.В среду правительство продлило карантин еще на две недели, однако упомянуло о возможности смягчения условий и возобновлении работы части бизнеса.В среду премьер обещал, что постепенно облегчат условия работы и в секторе услуг, однако пока это не будет касаться уличных кафе.До сих пор во время карантина не разрешалась торговля, за исключением продажи пищевых продуктов, лекарств и горючего. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии