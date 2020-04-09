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Министров Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные



Членов правительства Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные.

"Проверили весь кабинет министров, все результаты отрицательные", - сообщила в четверг BNS представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

То, что министров проверяли на прошлой неделе, в четверг подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.

"Были, проверились, кровь сдали", - сказал министр.

Других деталей о проверки министров на вирус он не привёл.
BNS
Категории: общество, здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: министры, контроль, анализы, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 апреля, 17:30

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