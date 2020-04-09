Министров Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные 🔊 Воспроизвести



Членов правительства Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные.



"Проверили весь кабинет министров, все результаты отрицательные", - сообщила в четверг BNS представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте.



То, что министров проверяли на прошлой неделе, в четверг подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс.



"Были, проверились, кровь сдали", - сказал министр.



Других деталей о проверки министров на вирус он не привёл. Членов правительства Литвы на прошлой неделе проверили на коронавирус, все ответы - отрицательные."Проверили весь кабинет министров, все результаты отрицательные", - сообщила в четверг BNS представитель министра здравоохранения Лина Бушинскайте.То, что министров проверяли на прошлой неделе, в четверг подтвердил BNS министр юстиции Эльвинас Янкявичюс."Были, проверились, кровь сдали", - сказал министр.Других деталей о проверки министров на вирус он не привёл. BNS Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: министры, контроль, анализы, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 96 раз Комментарии