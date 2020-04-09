Минобразования Литвы: выпускные экзамены начнутся в конце июня 🔊 Воспроизвести



Экзамены на аттестат зрелости для учеников двенадцатых классов будут проводиться с 22 июня, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта.



"Это решение принято с учётом предложений представителей высших школ, общеобразовательных школ, союзов школьников и студентов Литвы, экспертов в области образования, специалистов министерства и правительства", - сказал для пресс-релиза министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.



Как сообщает министерство, график выпускных экзаменов, даты приёма в высшие школы, необходимые коррекции правовых актов будут согласовываться на заседании группы планирования в четверг, а о решениях будет сообщено "в ближайшие дни".



Как говорит министр, перенес дат экзаменов даст абитуриентам больше времени на подготовку не только дистанционно, как это происходит сейчас, но и как обычно.



С 16 марта в Литве объявлен карантин - не работают все учреждения культуры, образования, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно. Экзамены на аттестат зрелости для учеников двенадцатых классов будут проводиться с 22 июня, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта."Это решение принято с учётом предложений представителей высших школ, общеобразовательных школ, союзов школьников и студентов Литвы, экспертов в области образования, специалистов министерства и правительства", - сказал для пресс-релиза министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.Как сообщает министерство, график выпускных экзаменов, даты приёма в высшие школы, необходимые коррекции правовых актов будут согласовываться на заседании группы планирования в четверг, а о решениях будет сообщено "в ближайшие дни".Как говорит министр, перенес дат экзаменов даст абитуриентам больше времени на подготовку не только дистанционно, как это происходит сейчас, но и как обычно.С 16 марта в Литве объявлен карантин - не работают все учреждения культуры, образования, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно. BNS Категории: общество, образование Ключевые слова: учеба, вузы, экзамены, Минобразования, карантин География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии