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Минобразования Литвы: выпускные экзамены начнутся в конце июня
Экзамены на аттестат зрелости для учеников двенадцатых классов будут проводиться с 22 июня, сообщило в четверг Министерство образования, науки и спорта.
"Это решение принято с учётом предложений представителей высших школ, общеобразовательных школ, союзов школьников и студентов Литвы, экспертов в области образования, специалистов министерства и правительства", - сказал для пресс-релиза министр образования, науки и спорта Альгирдас Монкявичюс.
Как сообщает министерство, график выпускных экзаменов, даты приёма в высшие школы, необходимые коррекции правовых актов будут согласовываться на заседании группы планирования в четверг, а о решениях будет сообщено "в ближайшие дни".
Как говорит министр, перенес дат экзаменов даст абитуриентам больше времени на подготовку не только дистанционно, как это происходит сейчас, но и как обычно.
С 16 марта в Литве объявлен карантин - не работают все учреждения культуры, образования, запрещены массовые мероприятия. Обучение осуществляется дистанционно.
Категории: общество, образование
Ключевые слова: учеба, вузы, экзамены, Минобразования, карантин
География: Литва
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