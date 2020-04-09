В Вильнюсе и сакуры цветут онлайн! 🔊 Воспроизвести







Парк сакур, расположенный на берегу реки Нярис, неподалёку от редакции газеты «Обзор», каждый год становится местом притяжения для тысяч горожан и гостей литовской столицы.



Однако, в этом году из-за карантина и невозможности посещать людные места, а тем более самим их создавать, вильнюсские власти предлагают насладиться цветением японской вишни в Вильнюсе при помощи Интернета.



Столичное самоуправление совместно с телекоммуникационной компанией «Telia» нашли технологическое решение того, как радоваться жизни, находясь дома, - это позволит сайт



«Каждое ограничение порождает новую возможность. Мы не хотим рисковать здоровьем вильнюсцев, и потому нынче парк сакур мы были вынуждены огородить, однако при помощи Интернета цветущий парк всё же будет доступен для всех желающих. И не только в Вильнюсе! Просто сэлфи с сакурами в этом году будут несколько иными, чем прежде», - делится позитивом мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс. Однако, в этом году из-за карантина и невозможности посещать людные места, а тем более самим их создавать, вильнюсские власти предлагают насладиться цветением японской вишни в Вильнюсе при помощи Интернета.Столичное самоуправление совместно с телекоммуникационной компанией «Telia» нашли технологическое решение того, как радоваться жизни, находясь дома, - это позволит сайт www.karantinas.lt/sakuros «Каждое ограничение порождает новую возможность. Мы не хотим рисковать здоровьем вильнюсцев, и потому нынче парк сакур мы были вынуждены огородить, однако при помощи Интернета цветущий парк всё же будет доступен для всех желающих. И не только в Вильнюсе! Просто сэлфи с сакурами в этом году будут несколько иными, чем прежде», - делится позитивом мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



У парка сакур оборудована видеокамера разрешением 4К, а это, кстати, качество в четыре раза лучше, чем у привычного для многих стандарта «Full HD», передающая изображение через мобильную сеть 4G LTE компании «Telia».



Прямую трансляцию цветения вильнюсских сакур можно будет увидеть не только на сайте karantinas.lt, но и в группе Facebook #susijungiam.



Кроме того, с завтрашнего дня, 10 апреля, порадовать себя цветками сакур можно будет и при помощи телевидения: абоненты Telia TV для этого должны выбрать нулевой канал.



Фото пресс-службы Вильнюсского городского самоуправления



У парка сакур оборудована видеокамера разрешением 4К, а это, кстати, качество в четыре раза лучше, чем у привычного для многих стандарта «Full HD», передающая изображение через мобильную сеть 4G LTE компании «Telia».Прямую трансляцию цветения вильнюсских сакур можно будет увидеть не только на сайте karantinas.lt, но и в группе Facebook #susijungiam.Кроме того, с завтрашнего дня, 10 апреля, порадовать себя цветками сакур можно будет и при помощи телевидения: абоненты Telia TV для этого должны выбрать нулевой канал. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, онлайн, сакуры, цветут География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 166 раз Комментарии