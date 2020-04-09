В Еврокомиссии призвали страны-члены продлить запрет передвижения в Шенгенской зоне до 15 мая 🔊 Воспроизвести



Исполнительный орган Европейского Союза, Европейская комиссия призвала государства-члены продлить запрет на поездки без веских причин внутри Шенгенской зоны до 15 мая, чтобы замедлить эпидемию коронавируса, пишет



«Все государства-члены успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса», — заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.



Шинас добавил, что ограничения на поездки без уважительных причин из третьих стран в ЕС дополнили эти меры на внешних границах ЕС.



Запрет на въезд в зону ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию был принят в середине марта сроком на месяц.



Ограничения не затрагивают граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов семей граждан ЕС, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения, тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах и тому подобное.



Ранее в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавирусом не должно быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе. Исполнительный орган Европейского Союза, Европейская комиссия призвала государства-члены продлить запрет на поездки без веских причин внутри Шенгенской зоны до 15 мая, чтобы замедлить эпидемию коронавируса, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Hromadske.ua.«Все государства-члены успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса», — заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.Шинас добавил, что ограничения на поездки без уважительных причин из третьих стран в ЕС дополнили эти меры на внешних границах ЕС.Запрет на въезд в зону ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию был принят в середине марта сроком на месяц.Ограничения не затрагивают граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов семей граждан ЕС, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения, тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах и тому подобное.Ранее в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавирусом не должно быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе. novayagazeta.ee Категории: общество, культура, в Европе Ключевые слова: граница, ЕС, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 69 раз Комментарии