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В Еврокомиссии призвали страны-члены продлить запрет передвижения в Шенгенской зоне до 15 мая
Исполнительный орган Европейского Союза, Европейская комиссия призвала государства-члены продлить запрет на поездки без веских причин внутри Шенгенской зоны до 15 мая, чтобы замедлить эпидемию коронавируса, пишет НГ-Балтия со ссылкой на Hromadske.ua.
«Все государства-члены успешно внедрили меры социального дистанцирования, чтобы ограничить социальное взаимодействие и замедлить распространение вируса», — заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас.
Шинас добавил, что ограничения на поездки без уважительных причин из третьих стран в ЕС дополнили эти меры на внешних границах ЕС.
Запрет на въезд в зону ЕС, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию был принят в середине марта сроком на месяц.
Ограничения не затрагивают граждан ЕС, которые возвращаются домой, членов семей граждан ЕС, транзитных пассажиров, дипломатов, работников здравоохранения, тех, кто путешествует в срочных семейных обстоятельствах и тому подобное.
Ранее в ВОЗ отметили, что уменьшение количества новых инфицированных коронавирусом не должно быть поводом для ослабления карантинных мероприятий в Европе.
novayagazeta.ee
Ключевые слова: граница, ЕС, контроль, Шенген, карантин, распространение, коронавирус
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