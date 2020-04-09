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Литва более строго проверяет иностранных водителей фур



С четверга Литва ввела более строгую проверку иностранных водителей грузовиков – страна больше не впускает водителей других стран с повышенной температурой или с другими симптомами коронавируса.

В четверг вступил в силу утвержденный правительством порядок, согласно которому пограничники должны не впускать в Литву таких водителей, подтвердил BNS представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Гедрюс Мишутис.

По его словам, специалисты в сфере общественного здоровья уже с начала карантина проверяли здоровье водителей на пограничных контрольно-пропускных пунктах и в случае подозрений не впускали их. Сейчас правительство более жестко сформировало требования их не впускать.

Он также отметил, что нет предпосылок для того, чтобы очереди на границе удлинились в связи с новым порядком.
"Нет предпосылок для роста очередей. Сами потоки сократились, например, за последние двое суток не было ни одного не впущенного в Литву, а не выпущенных – лишь шесть лиц, их не выпустили из-за документов", – сказал Г. Мишутис.

Глава Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Мечислов Аторошкевич также считает, что в связи с ужесточением контроля не должны образоваться очереди грузовиков, как это было в начале карантина на границе с Польшей.

"По моим данным, очереди образовались не потому, что там замеряли температуру, поскольку я представляю, что замер температуры длится 10-15 секунд", – сказал он.
BNS
Категории: экономика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, водители, контроль, фуры, проверки, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 апреля, 19:30

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