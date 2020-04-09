Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Еврокомиссия (ЕК) утвердила подготовленную Литвой схему помощи на 110 млн евро, предназначенную для поддержки бизнеса во время кризиса с коронавирусом.



Схема помощи утверждена в рамках принятой ЕК системы временной помощи государства, сообщила в среду комиссия.



"В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после нее", – цитируют слова члена ЕК Маргрет Вестагер, ответственной за политику конкуренции.



Правительство Литвы предусмотрело для гарантий более 800 млн евро – на такую сумму государство готово предоставить кредиты банкам под бизнес-кредиты. Еврокомиссия (ЕК) утвердила подготовленную Литвой схему помощи на 110 млн евро, предназначенную для поддержки бизнеса во время кризиса с коронавирусом.Схема помощи утверждена в рамках принятой ЕК системы временной помощи государства, сообщила в среду комиссия."В рамках этой системы можно предоставлять госгарантии под кредиты, предназначенные для поддержания экономики Литвы во время вспышки коронавируса. Это поможет компаниям удовлетворить неотложные потребности в оборотном капитале и продолжить свою деятельность во время пандемии и после нее", – цитируют слова члена ЕК Маргрет Вестагер, ответственной за политику конкуренции.Правительство Литвы предусмотрело для гарантий более 800 млн евро – на такую сумму государство готово предоставить кредиты банкам под бизнес-кредиты. * * *



В марте этого года, по сравнению с мартом 2019 года, на промышленную продукцию в Литве снизились на 8,9%, а по сравнению с февралем этого года – на 7,3%.



За вычетом нефтепродуктов цены на промпродукцию за год снизились на 1,1%, а за месяц – на 0,2%, сообщил Департамент статистики.



Цены на промпродукцию, проданную на литовском рынке, за год снизились на 6,2%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 0,5%, а за месяц – на 5,1% и на 0,1% соответственно.



Цены на промпродукцию, проданную за рубежом, за год снизились на 10,7%, без учёта рафинированных нефтепродуктов – на 1,6%, за месяц – снизились на 8,8% и на 0,3% соответственно.



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В марте в Клайпедском морском порту установлен новый месячный рекорд перевалки грузов – 4,5 млн тонн – на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил порт предварительные данные.



До сих пор лучший месячный показатель грузооборота в порту – 4,34 млн тонн – был достигнут в декабре 2018 года.



"В минувшем месяце рост перевалки в основном стимулировали жидкие грузы. Их было погружено почти на 47% больше, чем в марте прошлого года. Более чем на 12% оборот вырос и в сегменте сыпучих грузов", – говорится в сообщении.



В марте в Клайпедский порт зашли 626 судов – на 11% дольше, количество пассажиров выросло на 2,9% до 15,1 тыс.



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Мартовский рекорд погрузок в Клайпедском морском порту был поставлен благодаря увеличению погрузок нефти и нефтепродуктов, а также экспорту сельскохозяйственной продукции, заявил директор порта по маркетингу и по общим вопросам Артурас Друнгилас. При этом, он считает, что влияние коронавируса на некоторые сегменты может ощущаться уже в апреле.



"Очень хороший месяц март. Существенные причины, которые определили этот рост – увеличение оборота нефтепродуктов, экспорта СПГ и сельскохозяйственных продуктов", – сказал BNS А. Друнгилас.



В минувшем месяце в порт заходили четыре танкера с нефтью для Беларуси. По словам А. Друнгиласа, ее погрузка составила около трети грузооборота нефти и нефтепродуктов.



В четверг Клайпедский порт сообщил, что в марте был установлен новый месячный рекорд перевалки грузов – 4,5 млн тонн – на 7% больше, чем в прошлом году. До сих пор лучший месячный показатель грузооборота в порту – 4,34 млн тонн – был достигнут в декабре 2018 года.



Рекорд порт поставил несмотря на то, что с середины марта в Литве был введен карантин в связи с коронавирусом. Однако А. Друнгилас сказал, что влияние коронавируса на отдельные группы грузов будет более ощутимо в апреле.



"Судоходные компании, которые работают с товарами широкого потребления, говорят, что апрель будет тем месяцем, который может продемонстрировать замедление торговли. Я полагаю, что в апреле мы сможем и не порадоваться так, как мы радуемся в марте", – сказал представитель порта.



"Логично, что товарообмен останавливается, поскольку люди меньше потребляют", – добавил он.



Невзирая на это А. Друнгилас сказал, что в порт не должен потерпеть слишком больших потрясений.



"Мы достаточно диверсифицированы. В нашей грузовой структуре есть шесть основных категорий грузов. Если в одной категории – в секторе товаров широкого потребления погрузки сокращаются, но растет экспорт массовых грузов. Поэтому, таким образом мы компенсируем", – сказал А. Друнгилас.



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Глава литовской госкомпании по управлению полётами Oro navigacija Миндаугас Густис покидает свой пост, сообщило Министерство коммуникаций и транспорта. Глава компании уволен по согласию сторон.



Уже с пятницу он возглавит департамент стратегического развития и инноваций компании.



"Вероятно, в это время кризиса в авиации, требуется более способный к объединению руководитель, надеюсь, такого и назначат", – сказал BNS М. Густис, отказавшийся комментировать ситуацию более подробно.



Временно Oro navigacija возглавит глава департамента безопасности и охраны компании Марюс Белюнас.



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Принадлежащая Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) и предпринимателю Виргиниюсу Стрёге компания E-energija в арбитраже ещё раз выиграла спор по поводу решения латвийского города Резекне о досрочном расторжении договора аренды теплового хозяйства с этой компанией.



Решение арбитража означает, что правительство Латвии должно будет заплатить компании E-energija компенсацию в размере 3,1 млн евро, сообщила E-energija.



Международный центр по урегулированию инвестиционных споров в Вашингтоне (ICSID) 8 апреля отклонил жалобу Латвии с просьбой отменить окончательное решение арбитража от 2018 года, в соответствии с которым она должна заплатить E-energija компенсацию.



ICSID в мае 2018 года постановил, что Латвия должна заплатить E-energija 3,7 млн евро (по тогдашнему курсу доллара и евро) компенсации, хотя литовское предприятие требовало 7,24 млн евро. Арбитраж тогда объявил, что Латвия не обеспечила защиту инвестиций при незаконной передаче в 2008 году инвестиций теплового хозяйства муниципальному предприятию Резекне.



ICSID в среду отклонил жалобу Латвии в полном объёме, Латвийское государство должно будет оплатить судебные расходы и позволить проведение взыскание денег.



E-еnergija в соответствии с договором с районным самоуправлением Резекне, рассчитанным на 30 лет, за период с 2004 года инвестировала в модернизацию теплового хозяйства района. В 2008 году самоуправление объявило экстремальную ситуацию и раньше срока расторгло договор долгосрочной аренды теплового хозяйства, переняв модернизированное имущество самоуправления и имущество компании без возмещения за инвестиции.



Компания E-energija два года вела переговоры с Латвией о компенсации, однако они результатов не дали. После того, как не удалось отстоять свои права и в судах Латвии, в 2012 году E-energija обратилась в ICSID.



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Предприятия Interscalit и Audimas будут выпускать защитную одежду для медиков - одноразовые халаты и фартуки, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Наши литовские производители, литовский бизнес подключается к преодолению этой сложной ситуации, связанной с COVID-19, и начинают выпускать продукцию, предназначенную для медиков - одноразовую одежду: около 30 тысяч одноразовых халатов и почти 1,3 млн защитных фартуков будет выпущено и поступит к медикам Литвы", - сказал А. Верига на пресс-конференции в четверг.



Согласно договорам, подписанным с Центром экстремальных для здоровья ситуаций, компания Audimas будет выпускать защитные фартуки, а компания Interscalit – одноразовые халаты. Стоимость договоров составляет около 800 тыс. евро и около 100 тыс. евро соответственно.



Как говорит глава организации Versli Lietuva ("Деловая Литва") Дайна Кляпоне, предприятия страны должны следить за новостями и отслеживать, потребность в каких средствах сейчас самая высокая.



"Я призываю литовский бизнес следить за новостями и наблюдать, какие средства сейчас нужны. Мы действительно можем многое купить в Литве и для нас было бы очень хорошо производить такие стратегические товары именно в Литве", - сказала Д. Клепоне.



"С другой стороны, во всём мире сейчас не хватает этих товаров. Это и возможности экспорта", - добавила она. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты — статья прочитана 93 раза Комментарии