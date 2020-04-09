Катар оспорит заключение американской прокуратуры по делу о взятках чиновников ФИФА 🔊 Воспроизвести В заключении утверждается, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур ФИФА, получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре



Официальный логотип чемпионата мира-2022. Фото официальный сайт ФИФА







Высший комитет Катара по проектам и наследию оспорит обвинительное заключение прокуратуры Восточного округа штата Нью-Йорк по делу о взятках чиновниках организации при выборе хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комитета.



Во вторник федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение, представленное в рамках разбирательства, продолжавшегося в федеральном суде Восточного округа с мая 2015 года. В заключении утверждается, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур Международной федерации футбола (ФИФА), получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. В 69-страничном документе разъясняются обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. В их числе значатся бывшие и действующие работники частных компаний, сотрудники ФИФА и ряда футбольных конфедераций; среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. Во вторник федеральная прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк опубликовала обвинительное заключение, представленное в рамках разбирательства, продолжавшегося в федеральном суде Восточного округа с мая 2015 года. В заключении утверждается, что лица, которые являлись сотрудниками ряда структур Международной федерации футбола (ФИФА), получили взятки в обмен на голоса за проведение чемпионатов мира в России и Катаре. В 69-страничном документе разъясняются обвинения в отношении более 30 лиц в различных финансовых махинациях, взяточничестве, отмывании средств и других преступлениях. В их числе значатся бывшие и действующие работники частных компаний, сотрудники ФИФА и ряда футбольных конфедераций; среди обвиняемых бывшие члены исполнительного комитета ФИФА Рикардо Тейшейра, Николас Леос, Джек Уорнер и Рафаэль Сальгеро. "Высший комитет Катара по проектам и наследию решительно отвергает обвинения, содержащиеся в судебных документах, опубликованных в США 6 апреля 2020 года. Они являются частью давнего дела, предметом которого не являются выборы стран - хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов, - сказали в пресс-службе комитета. - Несмотря на годы ложных утверждений, доказательств того, что Катар получил право на проведение чемпионата мира 2022 года с нарушением этики или с помощью средств, которые противоречили бы строгим правилам выборов стран-организаторов, не было предоставлено. Высший комитет заявляет, что он строго придерживался всех правил и положений, касающихся процесса проведения выборов страны - хозяйки чемпионата мира, и любые заявления об обратном являются необоснованными и будут жестко оспариваться".



Ранее ФИФА провела расследование по этому вопросу и не выявила нарушений при выборе места проведения чемпионатов мира 2018 и 2022 годов. Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия абсолютно законно получила право на проведение чемпионата мира 2018 года и отрицает данные обвинения. Бывший генеральный директор организационного комитета чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Сорокин заявил ТАСС, что рассматривает заключение по делу о взятках чиновников ФИФА как попытку очернить заявку России.



Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ФИФА, международная организация запросит у Министерства юстиции США дополнительную информацию по данному делу. В федерации отметили, что поддерживают все расследования предполагаемых преступлений, связанных с национальными или международными футбольными соревнованиями, и продолжат оказывать полное содействие сотрудникам правоохранительных органов, расследующим подобные вопросы. В ФИФА подчеркнули, что федерация была признана потерпевшей по уголовному делу в США, а ее высокопоставленные чиновники поддерживают связь с Министерством юстиции США.



Крупнейший в истории ФИФА скандал разгорелся в конце мая 2015 года, когда в отеле в Цюрихе за два дня до выборов президента организации по запросу американских властей швейцарская полиция задержала девять чиновников организации по подозрению в коррупции. Всего тогда обвинения были предъявлены 14 бывшим и действующим футбольным чиновникам. В ходе коррупционного скандала от футбольной деятельности были отстранены на тот момент президент ФИФА Йозеф Блаттер, генеральный секретарь организации Жером Вальке и вице-президент организации, глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини. ТАСС Категории: спорт Ключевые слова: ФИФА, Катар — статья прочитана 170 раз Комментарии