Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, провозгласил президент 🔊 Воспроизвести



Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.



В четверг он подписал соответствующий декрет.



"Политическая кампания на сей раз стартует необычно – в условиях ограничений массовых собраний и мероприятий. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, насколько нам всем удастся обуздать распространение коронавируса. Я верю, что выборы в сейм осенью состоятся в обычном ритме", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.



По его словам, перед Главной избирательной комиссией встает исторический вызов обеспечить слаженную организацию выборов и выборного процесса в таких непростых условиях. Президент пожелал ей успехов в этом деле.



Конституция и закон о выборах в сейм предусматривают, что президент провозглашает очередные парламентские выборы не менее чем за шесть месяцев до конца срока действия полномочий членов сейма. Парламентские выборы в Литве состоятся 11 октября, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.В четверг он подписал соответствующий декрет."Политическая кампания на сей раз стартует необычно – в условиях ограничений массовых собраний и мероприятий. Однако дальнейший ее ход будет зависеть от того, насколько нам всем удастся обуздать распространение коронавируса. Я верю, что выборы в сейм осенью состоятся в обычном ритме", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.По его словам, перед Главной избирательной комиссией встает исторический вызов обеспечить слаженную организацию выборов и выборного процесса в таких непростых условиях. Президент пожелал ей успехов в этом деле.Конституция и закон о выборах в сейм предусматривают, что президент провозглашает очередные парламентские выборы не менее чем за шесть месяцев до конца срока действия полномочий членов сейма. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: сейм, выборы, дата География: Литва — статья прочитана 173 раза Комментарии