Литва в ожидании Пасхи: Собрался на дачу? Захвати документы! 🔊 Воспроизвести



Жители Литвы, желающие во время пасхальных выходных отправиться в собственные усадьбы, или дома в других городах, должны предоставить контролирующим движение должностным лицам документы, подтверждающие право собственности, заявила министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Она подчеркнула, что должностные лица не будут прибегать к жестким запретам или ограничениям, если у людей не будет таких документов, однако предоставляемая им информация будет фиксироваться и может быть проверена в течение предстоящих двух лет.



"Полиция будет фиксировать и, если у вас не будет возможности иметь с собой документ, сфотографированный на телефон, хотя бы справку из Реестрового центра, или фотографию самого реестрового дела, где видно, что это собственность, принадлежащая вам, или перешедшая к вам от родственника, а также свидетельства о смерти, несомненно, не будет так, что полицейский будет задерживать вас в этом городе, если у вас будут важные причины выехать", – сказала министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. Она подчеркнула, что должностные лица не будут прибегать к жестким запретам или ограничениям, если у людей не будет таких документов, однако предоставляемая им информация будет фиксироваться и может быть проверена в течение предстоящих двух лет."Полиция будет фиксировать и, если у вас не будет возможности иметь с собой документ, сфотографированный на телефон, хотя бы справку из Реестрового центра, или фотографию самого реестрового дела, где видно, что это собственность, принадлежащая вам, или перешедшая к вам от родственника, а также свидетельства о смерти, несомненно, не будет так, что полицейский будет задерживать вас в этом городе, если у вас будут важные причины выехать", – сказала министр в четверг в интервью радиостанции Ziniu radijas. "Но следует учитывать то, что есть два года на то, чтобы информация была проверена, и это время оставляется полиции. По закону установлен двухлетний период для проверки правдивости информации и принятия мер воздействия", – добавила она.



В среду правительство Литвы запретило жителям в пасхальные дни выезжать в другие города. Ограничение вводится на три праздничных дня – с 20 часов пятницы до 20 часов понедельника.



В измененных в среду Кабмином карантинных условиях предусматривается, что ограничения не будут применяться в случаях, если поездки осуществляются в связи со смертью, тяжелой болезнью родственников, или в случае несчастья, по рабочим делам, когда место работы находится в другом самоуправлении, или при оказании необходимой медицинской помощи.



Также запрет не будет действовать в отношении жителей, которые отправляются в другое от места проживания самоуправление, если в нем у них есть недвижимое имущество.



Движение ограничивается только в городах и городках иных, нежели места проживания лиц. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: пасха, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 229 раз Комментарии