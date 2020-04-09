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Международная политика за 8 апреля



Концерт одного голоса, Индия сняла вето на гидроксихлорохин, апрель станет “нисаном” для европейских стран

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Один — для всех: Андреа Бочелли будет петь в Миланском соборе в Пасхальное воскресенье

Итальянский тенор Андреа Бочелли будет петь для жителей всего мира в католическое Пасхальное воскресенье. На сей раз оперной сценой для великого артиста станет Миланский собор — совершенно пустой из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии.

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Индия дала “добро” на экспорт дефицитного в условиях пандемии лекарства

Индия согласилась разрешить экспорт своего противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Именно это лекарство президент США Дональд Трамп считает лучшим на настоящий момент средством для лечения COVID-19.

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Печи уханьского крематория вышли из строя из-за перегрузки

Леденящие кровь подробности китайский эпидемии попали в ленты некоторых информационных агентств мира. И в это не хочется верить: неизлечимо больных китайцев заживо сжигали в крематориях. Жители Уханя — города, откуда пошла по миру пандемия COVID-19 — слышали крики, исходившие из печей крематория, сообщает информационный портал Breitbart. А некоторые из местных жителей, лечившихся в больницах, говорят, что видели, как санитары и разнорабочие клали безнадёжных, но ещё живых коронавирусных пациентов в мешки для покойников, сообщает Radio Free Asia (RFA).
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fitzroymag.com
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: новости, мировые СМИ
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добавлена сегодня, 9 апреля, 11:02

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