Международная политика за 8 апреля

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Концерт одного голоса, Индия сняла вето на гидроксихлорохин, апрель станет “нисаном” для европейских стран



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Один — для всех: Андреа Бочелли будет петь в Миланском соборе в Пасхальное воскресенье



Итальянский тенор Андреа Бочелли будет петь для жителей всего мира в католическое Пасхальное воскресенье. На сей раз оперной сценой для великого артиста станет Миланский собор — совершенно пустой из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии.



* * * Один — для всех: Андреа Бочелли будет петь в Миланском соборе в Пасхальное воскресеньеИтальянский тенор Андреа Бочелли будет петь для жителей всего мира в католическое Пасхальное воскресенье. На сей раз оперной сценой для великого артиста станет Миланский собор — совершенно пустой из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии.* * * Индия дала “добро” на экспорт дефицитного в условиях пандемии лекарства



Индия согласилась разрешить экспорт своего противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Именно это лекарство президент США Дональд Трамп считает лучшим на настоящий момент средством для лечения COVID-19.



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Печи уханьского крематория вышли из строя из-за перегрузки



Леденящие кровь подробности китайский эпидемии попали в ленты некоторых информационных агентств мира. И в это не хочется верить: неизлечимо больных китайцев заживо сжигали в крематориях. Жители Уханя — города, откуда пошла по миру пандемия COVID-19 — слышали крики, исходившие из печей крематория, сообщает информационный портал Breitbart. А некоторые из местных жителей, лечившихся в больницах, говорят, что видели, как санитары и разнорабочие клали безнадёжных, но ещё живых коронавирусных пациентов в мешки для покойников, сообщает Radio Free Asia (RFA). Загрузка... fitzroymag.com Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: новости, мировые СМИ — статья прочитана 91 раз Комментарии