Концерт одного голоса, Индия сняла вето на гидроксихлорохин, апрель станет “нисаном” для европейских стран
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Один — для всех: Андреа Бочелли будет петь в Миланском соборе в Пасхальное воскресенье
Итальянский тенор Андреа Бочелли будет петь для жителей всего мира в католическое Пасхальное воскресенье. На сей раз оперной сценой для великого артиста станет Миланский собор — совершенно пустой из-за запрета на проведение массовых мероприятий в период пандемии.
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Индия дала “добро” на экспорт дефицитного в условиях пандемии лекарства
Индия согласилась разрешить экспорт своего противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Именно это лекарство президент США Дональд Трамп считает лучшим на настоящий момент средством для лечения COVID-19.
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Печи уханьского крематория вышли из строя из-за перегрузки
Леденящие кровь подробности китайский эпидемии попали в ленты некоторых информационных агентств мира. И в это не хочется верить: неизлечимо больных китайцев заживо сжигали в крематориях. Жители Уханя — города, откуда пошла по миру пандемия COVID-19 — слышали крики, исходившие из печей крематория, сообщает информационный портал Breitbart. А некоторые из местных жителей, лечившихся в больницах, говорят, что видели, как санитары и разнорабочие клали безнадёжных, но ещё живых коронавирусных пациентов в мешки для покойников, сообщает Radio Free Asia (RFA).
Индия согласилась разрешить экспорт своего противомалярийного препарата гидроксихлорохина. Именно это лекарство президент США Дональд Трамп считает лучшим на настоящий момент средством для лечения COVID-19.
* * *
Печи уханьского крематория вышли из строя из-за перегрузки
Леденящие кровь подробности китайский эпидемии попали в ленты некоторых информационных агентств мира. И в это не хочется верить: неизлечимо больных китайцев заживо сжигали в крематориях. Жители Уханя — города, откуда пошла по миру пандемия COVID-19 — слышали крики, исходившие из печей крематория, сообщает информационный портал Breitbart. А некоторые из местных жителей, лечившихся в больницах, говорят, что видели, как санитары и разнорабочие клали безнадёжных, но ещё живых коронавирусных пациентов в мешки для покойников, сообщает Radio Free Asia (RFA).