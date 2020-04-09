«Саудиты занимаются жульничеством!» – экономист Михаил Делягин 🔊 Воспроизвести Фото: neftegaz.ru







Саудовская Аравия заранее накопила большие резервы перед тем, как сорвать сделку ОПЕК+, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM.



«Я надеюсь, что новая договорённость в рамках ОПЕК+ будет достигнута, — сказал Делягин. — Но, к сожалению, есть риски, потому что саудиты занимаются откровенным жульничеством. Саудиты сказали, что у них добыча 12 млн баррелей, хотя она у них 9 млн баррелей, максимум 10 млн. И тот выброс нефти, который они сделали, они заранее накопили резервы. Причём заранее накопили резервы и в Японии, и в Роттердаме, для того чтобы меньше зависеть от перевозчиков. А эта их истерика — это заранее подготовленный план. И в любой стране мира, кроме нашей, после такого прокола был бы уволен руководитель службы разведки. С волчьим билетом». «Я надеюсь, что новая договорённость в рамках ОПЕК+ будет достигнута, — сказал Делягин. — Но, к сожалению, есть риски, потому что саудиты занимаются откровенным жульничеством. Саудиты сказали, что у них добыча 12 млн баррелей, хотя она у них 9 млн баррелей, максимум 10 млн. И тот выброс нефти, который они сделали, они заранее накопили резервы. Причём заранее накопили резервы и в Японии, и в Роттердаме, для того чтобы меньше зависеть от перевозчиков. А эта их истерика — это заранее подготовленный план. И в любой стране мира, кроме нашей, после такого прокола был бы уволен руководитель службы разведки. С волчьим билетом». Напомним, как сообщало ИА REGNUM, торги по нефти марки Brent 8 апреля завершились ростом на 3,79%, до $33,65 за баррель.



Михаил Делягин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сказал, что Россия дала понять, что она не пойдет на односторонние уступки, комментируя информацию о том, что Россия согласилась сократить добычу в рамках сделки стран ОПЕК+ на 1,6 млн баррелей в сутки.



«Это нормальная переговорная позиция. Это публичное объявление своей позиции накануне переговоров, — сказал Делягин. — То есть мы признаем свои обязательства, но мы признаем их пропорционально другим участникам мировой добычи, включая США, Норвегию и Бразилию. И мы не пойдем на односторонние уступки. Это просто заявление перед началом переговоров. Наша позиция такая — на большие уступки мы не пойдем, так как мы уже свою позицию заявили, и если переговоры будут сорваны, то не по нашей вине. Я считаю, что это вполне разумно».



Такой подход, как полагает Делягин, резко сокращает возможность спекуляций, провокаций и всего остального. ИА “Regnum” Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Михаил Делягин, ОПЕК+ — статья прочитана 77 раз Комментарии