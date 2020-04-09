Руководителям Литвы рекомендовано еженедельно проверяться на COVID-19 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Высшее руководство Литвы в превентивных целях должно постоянно проверяться на коронавирус.



"Их будут проверять по потребности, при проявлении симптомов. Это означает, что выполнение подписанного сегодня решения о превентивных анализах высшим руководителям страны не является обязательным, а носит рекомендательный характер", – сказала BNS в среду вечером представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Лина Бушинскайте.



"Такая практика применяется и в некоторых других странах", – сказала она.



Она также сообщила, что рекомендация появилась после того, как сократились потоки необходимых анализов у пассажиров паромов, самолетов, с мобильных пунктов проверки, было решено расширить превентивные анализы на коронавирус среди бессимптомных групп. Высшее руководство Литвы в превентивных целях должно постоянно проверяться на коронавирус."Их будут проверять по потребности, при проявлении симптомов. Это означает, что выполнение подписанного сегодня решения о превентивных анализах высшим руководителям страны не является обязательным, а носит рекомендательный характер", – сказала BNS в среду вечером представитель министра здравоохранения по связям с общественностью Лина Бушинскайте."Такая практика применяется и в некоторых других странах", – сказала она.Она также сообщила, что рекомендация появилась после того, как сократились потоки необходимых анализов у пассажиров паромов, самолетов, с мобильных пунктов проверки, было решено расширить превентивные анализы на коронавирус среди бессимптомных групп. "Например, предусмотрена возможность проверки работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, где есть зараженные коллеги. Также работников различных учреждений ухода и домов престарелых, хотя у них может и не быть симптомов. Эта проверка важна, поскольку они работают пожилыми людьми, являющимися группой самого большого риска, которую нужно максимально защитить", – сказала Л. Бушинскайте.



В среду о рекомендации министра здравоохранения Аурелиюса Вериги проводить анализы среди руководства страны сообщила программа "Панорама" телеканала LRT.



По сообщению телеканала, анализы на COVID-19 у президента, спикера сейма, его заместителей, премьера, министров рекомендуется брать еженедельно.



А. Верига, являющийся также главой Оперативного госцентра по экстремальной ситуации, считает, что такие анализы необходимы для обеспечения непрерывной работы в стране в ситуации экстремальной ситуации.



Представитель президента Литвы Гитанаса Науседы по связям с общественностью Антанас Бубнялис сообщил BNS, что в данный момент глава государства не намерен проверяться на коронавирус.



"Такой тест для защиты здоровья президента, его близких или членов его команды был бы проведен, если бы признаки вируса или в окружении президента был бы выявлен заболевший человек. В президентской администрации и в личном окружении президента соблюдаются особо строгие меры безопасности и превенции заболеваний", – сказал А. Бубнялис.



С 16 марта в Литве объявлен всеобщий карантин в связи с распространением коронавируса, еще раньше была объявлена экстремальная ситуация.



В среду Кабмин решил продлить карантин до 27 апреля. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: премьер, президент, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 113 раз Комментарии