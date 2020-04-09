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Сводка о заболевших коронавирусом в Литве на 9 апреля /дополнено/



Накануне власти Литвы продлили карантин еще на две недели, таким образом пока режим действует до 27 апреля. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Литве превысило 950 человек, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

По данным на 8:06 четверга, число заразившихся выросло за сутки на 42 и теперь составляет 955. Всего от инфекции умерли 15 пациентов, восемь выздоровели.

Накануне было изучено 2699 анализов на коронавирус, за все время сдано 32809 тестов.

В среду правительство продлило карантин еще на две недели. Таким образом, подобный режим действует до 27 апреля.
Кроме того, власти ввели ограничения на передвижение во время пасхальных каникул, которые будут в Литве с 11 по 13 апреля. Въезд в населенные пункты будет ограничен, исключения сделают только для жителей, которые перемещаются по экстренным причинам.

Также власти обязали жителей Литвы носить маски в общественных местах, за несоблюдение этого правило грозят штрафы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.



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За минувшие сутки полиция получила 305 сообщений о нарушениях карантинных правил и составила 187 протоколов об административных правонарушениях, информировал BNS в четверг представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.

По его словам, больше всего дисциплинарных взысканий связано с нарушением правил карантина в общественных местах, также наказаны лица, не соблюдающие самоизоляцию.

С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 500 лиц, нарушивших правила карантина.

За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.

При первом нарушении назначается половина минимального штрафа.
lt.sputniknews.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 апреля, 09:30

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