Сводка о заболевших коронавирусом в Литве на 9 апреля /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Накануне власти Литвы продлили карантин еще на две недели, таким образом пока режим действует до 27 апреля. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Литве превысило 950 человек, сообщает



По данным на 8:06 четверга, число заразившихся выросло за сутки на 42 и теперь составляет 955. Всего от инфекции умерли 15 пациентов, восемь выздоровели.



Накануне было изучено 2699 анализов на коронавирус, за все время сдано 32809 тестов.



В среду правительство продлило карантин еще на две недели. Таким образом, подобный режим действует до 27 апреля. Накануне власти Литвы продлили карантин еще на две недели, таким образом пока режим действует до 27 апреля. Число заболевших коронавирусной инфекцией в Литве превысило 950 человек, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.По данным на 8:06 четверга, число заразившихся выросло за сутки на 42 и теперь составляет 955. Всего от инфекции умерли 15 пациентов, восемь выздоровели.Накануне было изучено 2699 анализов на коронавирус, за все время сдано 32809 тестов.В среду правительство продлило карантин еще на две недели. Таким образом, подобный режим действует до 27 апреля.



Также власти обязали жителей Литвы носить маски в общественных местах, за несоблюдение этого правило грозят штрафы.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.







* * *



За минувшие сутки полиция получила 305 сообщений о нарушениях карантинных правил и составила 187 протоколов об административных правонарушениях, информировал BNS в четверг представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.



По его словам, больше всего дисциплинарных взысканий связано с нарушением правил карантина в общественных местах, также наказаны лица, не соблюдающие самоизоляцию.



С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 500 лиц, нарушивших правила карантина.



За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.



При первом нарушении назначается половина минимального штрафа. Кроме того, власти ввели ограничения на передвижение во время пасхальных каникул, которые будут в Литве с 11 по 13 апреля. Въезд в населенные пункты будет ограничен, исключения сделают только для жителей, которые перемещаются по экстренным причинам.Также власти обязали жителей Литвы носить маски в общественных местах, за несоблюдение этого правило грозят штрафы.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончались.* * *За минувшие сутки полиция получила 305 сообщений о нарушениях карантинных правил и составила 187 протоколов об административных правонарушениях, информировал BNS в четверг представитель Департамента полиции по связям с общественностью Рамунас Матонис.По его словам, больше всего дисциплинарных взысканий связано с нарушением правил карантина в общественных местах, также наказаны лица, не соблюдающие самоизоляцию.С пятницы, когда полиция получила право составлять протоколы об административных правонарушениях, в целом было оштрафовано 500 лиц, нарушивших правила карантина.За нарушения, которые вызвали опасность распространения коронавируса, физические лица могут быть наказаны штрафами от 500 до 1500 евро, руководители компаний – от 1500 до 6 тыс. евро.При первом нарушении назначается половина минимального штрафа. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, заболевшие География: Литва — статья прочитана 285 раз Комментарии