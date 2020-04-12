Ваш адвокат

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Муж получил четырёхкомнатную квартиру (40 лет назад). Нас было 5 человек (3 детей). Сейчас мы (нас двое) эту квартиру продали и собираемся купить другую - трёхкомнатную. Отношения с мужем довольно натянутые, и очень хотелось бы обезопасить себя от неожиданных неприятностей (может, дай Бог, всё утрясётся). Но всё же.



Я хотела бы одну комнату из этой трёхкомнатной квартиры оформить на своё имя. Две другие пусть будут мужу, всё же он получал квартиру. Как это сделать? Достаточно ли при покупке, у нотариуса обговорить (записать) это положение или надо предпринимать какие-то другие шаги.



С уважением Н.,Вильнюс



Из содержания письма понятно, что квартира была получена семьёй 40 лет назад. В то время квартиры, за исключением кооперативных, распределялись государством и выделялись бесплатно. При этом метраж квартиры и количество комнат определялись составом семьи. Из содержания письма понятно, что квартира была получена семьёй 40 лет назад. В то время квартиры, за исключением кооперативных, распределялись государством и выделялись бесплатно. При этом метраж квартиры и количество комнат определялись составом семьи. После обретения Литвой независимости квартиры приватизировались в соответствии с законом о приватизации квартир. Собственником квартиры становились те проживающие в квартире лица, с которыми заключался договор о купле-продаже квартиры. При этом, если один из супругов заключал договор о купле-продаже на своё имя, то это имущество признавалось общим, в равных долях совместно приобретённым в браке имуществом, пока не будет доказано обратное.



Если указанная в письме четырёхкомнатная квартира была приватизирована обоими супругами или одним из них, то в любом случае она являлась их общей собственностью, в которой доли супругов равны.



Как следует из письма, супруги продали квартиру, значит, денежные средства от её продажи также принадлежат им поровну. И следующая купленная на эти деньги квартира будет их совместно приобретённым в браке имуществом.



Если описанная мной ситуация соответствует фактической, то супруге по закону должна принадлежать 1/2 часть трёхкомнатной квартиры. При этом неважно, на чьё имя из супругов будет составлен договор купли-продажи.



В то же время супруги могут по взаимному согласию купить квартиру и указать доли собственности на неё произвольно. Например, 2/3 - мужу и 1/3 - жене или наоборот. Или указать в договоре, что каждому принадлежит по 1/2 части квартиры.



Комната в трёхкомнатной квартире не является отдельным объектом недвижимости, трёхкомнатную квартиру в натуре невозможно поделить, так как в абсолютном большинстве случаев не могут быть разделены помещения общего пользования – прихожая, санузел, кухня. Поэтому купить комнату не представляется возможным.



Однако можно установить, кто из долевых собственников квартиры занимает конкретные комнаты и как используются общие помещения. Для этого составляется договор об использовании общей долевой собственности. Такой договор по соглашению сторон подтверждается нотариально, если согласия нет, то решается в судебном порядке.



Таким образом, если вы согласны на владение одной комнатой в трёхкомнатной квартире, то вы можете составить договор о купле-продаже квартиры в долях 1/3 и 2/3 и составить договор о пользовании квартирой, указав конкретно предназначенную вам в пользование комнату.



Адрес конторы: ул. Наугардуко, 91-214 , Вильнюс, тел. 275 28 38, (8 686) 26046. adnotem@gmail.com



Вопросы можно присылать на адрес конторы либо редакции. Адвокат Евгения ДУБРОВСКАЯ , "Обзор" Категории: чп и криминал Ключевые слова: Ваш адвокат Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 119 раз Комментарии