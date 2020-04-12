Километры без почтамта? 🔊 Воспроизвести Нулевой километр в Гродно (Беларусь). Фото Александра Шахова



В наше время существует огромное количество приложений для смартфонов, с помощью которых можно рассчитать расстояние между любыми точками в мире, даже между близстоящими магазинами.



А раньше, пару веков назад, когда и телефонов-то ещё не было, незыблемым стало правило: расстояние между городами исчисляется от главпочтамта (почты) до главпочтамта.



Не так давно «Обзор» сообщал, что «Почта Литвы» собирается продать почтамты в трёх самых больших городах страны. А как же тогда будут рассчитываться расстояния между городами, как указатели с расстоянием в километрах между населёнными пунктами расставлять?



Задавшись этим вопросом, корреспондент «Обзора» углубился в тему. А раньше, пару веков назад, когда и телефонов-то ещё не было, незыблемым стало правило: расстояние между городами исчисляется от главпочтамта (почты) до главпочтамта.Не так давно «Обзор» сообщал, что «Почта Литвы» собирается продать почтамты в трёх самых больших городах страны. А как же тогда будут рассчитываться расстояния между городами, как указатели с расстоянием в километрах между населёнными пунктами расставлять?Задавшись этим вопросом, корреспондент «Обзора» углубился в тему. Всякая дорога должна иметь начало и конец – те самые точки А и Б, о которых издавна твердят задачки в школьном курсе математики. В античные времена символом начальной точки отсчёта служила известная колонна «Milliarium Aureum» (Золотой мильный камень) древнего Рима, часть которой сохранилась до нашего времени. Она и послужила поводом для появления известного выражения «Все дороги ведут в Рим».



Начальная точка отсчёта дорожных расстояний ещё называется «нулевым километром». Сегодня «нулевые километры» можно увидеть как в европейских городах, так и за пределами Европы. В России, к слову, бронзовый знак нулевого километра находится в самом центре Москвы, перед Воскресенскими воротами, в небольшом переходе, что соединяет Красную площадь с Манежной.



Традиция измерять расстояния от главпочтамта уходит к тем временам, когда междугородние экипажи отходили от почтовых станций и поэтому расстояния считались именно от этих учреждений. Здесь путешествующие и сопровождающие почту могли отдохнуть и сменить лошадей.



Но в середине XIX века, когда в царской России было принято решение унифицировать тарифы на перевозку посылок независимо от расстояния, старое правило – считать от почты – потеряло своё значение.



Появились новые дороги, маршруты стали меняться, за начальную точку стали брать «самую центральную» точку города.



А как обстоят дела в сегодняшней Литве? Калькулятор расстояний, который рассчитывает километраж между литовскими городами и посёлками и различными достопримечательностями, составляется по данным Дирекции автомобильных дорог Литвы (ДАДЛ).



На сегодняшний день начальная точка отсчёта находится в центре населённого пункта, а именно – в серединке центрального перекрёстка. Если вы захотите в интернете «проехать», скажем, по популярному маршруту Вильнюс – Варшава, то после ввода названий этих городов увидите, что начальной точкой такого виртуального путешествия у нас будет перекрёсток проспекта Гядимино и улицы Вильняус.



Представители ДАДЛ успокоили корреспондента «Обзора»: дальнейшая судьба главпочтамтов в Вильнюсе, Каунасе и Клайпеде никак не отразится на километровых столбах и прочей дорожной статистике, уже нанесённой на карты и отразившейся в навигационных системах. Йоана САЙКОВСКА , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: нулевой километр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 232 раза Комментарии