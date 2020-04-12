Профессор: коронавирус опасен и для детей 🔊 Воспроизвести В последнее время всё чаще сообщается о том, что коронавирус в ряде стран стал причиной смерти детей. До сих пор это чаще исключения, но все же такие новости вызывают беспокойство у родителей. Врач-педиатр, профессор Витаутас Усонис, предположил, кто из детей входит в группу риска.



По словам профессора, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, особенно если болезни связаны с дыхательной системой и сердцем. Это касается как детей, так и взрослых, «При коронавирусе самое уязвимое место - лёгкие, именно в них находят изменения. Вторая важная система – кровообращение. Красные кровяные тела переносят кислород. Если их деятельность нарушена, кислород не попадает, появляются осложнения, проблемы с дыханием», – сказал медик. По словам профессора, в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями, особенно если болезни связаны с дыхательной системой и сердцем. Это касается как детей, так и взрослых, «При коронавирусе самое уязвимое место - лёгкие, именно в них находят изменения. Вторая важная система – кровообращение. Красные кровяные тела переносят кислород. Если их деятельность нарушена, кислород не попадает, появляются осложнения, проблемы с дыханием», – сказал медик. А как обстоят дела с детьми, у которых зафиксированы такие болезни, как астма, аллергия, малокровие, разные генетические заболевания? «Конечно, дети с хроническими заболеваниями входят в группу риска из-за этих общих проблем. Коронавирус опасен тем, что может вызвать воспаление лёгких. Но основная проблема - наш организм не подготовлен к этому заболеванию. Этим оно отличается от гриппа. Все мы когда-то болели гриппом. Сейчас пришла пандемия коронавируса, поскольку ни у кого нет подготовленного иммунитета. Это касается всех – и взрослых и детей. С другой стороны, нужно время, чтобы увидеть, как этот вирус влияет на организм – как детский, так и взрослый», – сказал профессор.



Он заметил, что в Литве ещё не прошла эпидемия гриппа, а перепутать грипп с коронавирусом, особенно у детей, легко. А могут ли в одном организме быть оба вируса? «Два вируса в организме точно не подерутся, они по-дружески поделят территорию. Кроме того, грипп и коронавирус повреждают разные органы. Грипп больше воздействует на верхние дыхательные пути, а коронавирус – на нижние, т.е. лёгкие. Но мы так сконцентрировались на коронавирусе, что совсем забыли о гриппе. А это неправильно», – сказал профессор.



По его словам, первые симптомы гриппа очень похожи на симптомы коронавируса: температура, головная боль. «Различить их сложно. Поэтому детей всё же в первую очередь надо проверять не на коронавирус, а на грипп, поскольку результат этой проверки поступает быстро. Это важно по двум причинам. Во-первых, чтобы исключить подозрения на коронавирус, во-вторых – есть действенные антивирусные препараты, которые надо применять в первые трое суток. Они дают хороший результат. Можно лишь гадать, как взаимодействуют коронавирус и грипп в одном организме, но можно предположить, что тут нет ничего хорошего. Правда, это всего лишь мои предположения. Чтобы дать однозначный ответ, нужно время, – сказал доктор. - Если состояние ребенка неплохое, то в больницу везти его не надо. Однако многие родители всё же привозят детей в больницу, получают указания и едут лечиться домой. Родители боятся оставаться в больнице из-за коронавируса».



«Грипп опасен для детей дошкольного возраста. Особенно до года. Младенцы очень тяжело переносят грипп. Правда, их спасает то, что они обычно бывают дома. Больше вероятность заболеть в детских садах. Однако в Литве есть вакцина от гриппа, родители охотно прививают детей», – рассказал Усонис.



Он напомнил, что, несмотря на то, что дети обычно болеют коронавирусом в лёгкой форме, очень важно соблюдать карантин. ru.delfi.lt Категории: здоровье Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 191 раз Комментарии