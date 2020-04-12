Решения «Tele2» для бизнеса: специальные пакеты услуг на период карантина 🔊 Воспроизвести



Стремясь в обстановке объявленного в стране карантина помочь корпоративным клиентам справиться с возникшими вызовами, компания мобильной связи «Tele2» подготовила эксклюзивные предложения разумных решений.



«Поэтому предлагаем решения, призванные обеспечить дальнейшее бесперебойное осуществление всех процессов в вашем бизнесе даже при удалённой работе», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



Корпоративные клиенты «Tele2» уже сейчас могут выбрать специальные предложения со скидками и воспользоваться ими.



Более подробно о предложениях и решениях для бизнеса вы можете узнать на веб-сайте https://tele2.lt/verslui/akcijos-verslui/verslas-karantino-metu, а также позвонив по номеру общей линии для бизнес-клиентов 1885 или вашему персональному бизнес-менеджеру «Tele2». «Поэтому предлагаем решения, призванные обеспечить дальнейшее бесперебойное осуществление всех процессов в вашем бизнесе даже при удалённой работе», – говорит генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.Корпоративные клиенты «Tele2» уже сейчас могут выбрать специальные предложения со скидками и воспользоваться ими.Более подробно о предложениях и решениях для бизнеса вы можете узнать на веб-сайте https://tele2.lt/verslui/akcijos-verslui/verslas-karantino-metu, а также позвонив по номеру общей линии для бизнес-клиентов 1885 или вашему персональному бизнес-менеджеру «Tele2». «Интеллектуальное управление звонками» – для эффективной работы с клиентами



Если вы воспользуетесь предлагаемым «Tele2» «Интеллектуальным управлением звонками», ваши работники всегда будут доступными для клиентов, что особенно важно в условиях карантина. С помощью этого решения предприятия могут управлять звонками без какой бы то ни было дополнительной платы за оборудование и установку.



«Интеллектуальное управление звонками» позволяет оперативно перенаправить звонки недоступному в настоящее время работнику на номер телефона его работающего коллеги.



Заказав решение «Tele2» для бизнеса, вы сможете с помощью самообслуживания проверить все пропущенные вызовы, организовать автоматические звуковые сообщения клиентам или включить интеллектуальный автоответчик, способный заменить администратора офиса.



До окончания карантина планы «Интеллектуального управления звонками» предлагаются по особенно низким ценам.



Стоимость плана «Мобильная станция Смарт» на один номер составляет всего 1 евро/мес. (стоимость без скидки – 2,5 евро/мес.), стоимость плана «Мобильная станция» на один номер – всего 2 евро/мес. (стоимость без скидки – 4 евро/мес.), а «Мобильная станция PRO» будет стоить 2,5 евро/мес. (стоимость без скидки – 4,50 евро/мес.).



«SMS для бизнеса»: инструмент для массовой и персонализированной коммуникации



Для видов деятельности, при которой возникает потребность массового уведомления клиентов об изменениях, мы рекомендуем услугу «SMS для бизнеса».



Услуга позволит вам моментально охватить всю свою базу контактов (клиентов или работников) одним нажатием кнопки. «SMS для бизнеса» может использоваться как в маркетинговых целях, так и для отправления SMS (отмены запланированных визитов, когда одновременно каждому отдельному получателю отправляется SMS-сообщение с различными переменными фрагментами в тексте).



Услуга «SMS для бизнеса» до окончания карантина предлагается по специальной цене – одно короткое сообщение стоит всего 0,01 евро (цена без скидки – 0,016 евро).



Для бизнеса на дому – «Свободный интернет «Tele2»



Для обеспечения бесперебойной работы из дома в настоящее время предоставляются особые скидки на тарифные планы с 50 Гб, 100 Гб данных и безлимитный план «Свободный интернет «Tele2».



Если до официального окончания карантина вы закажете «Свободный интернет «Tele2» с 50 Гб данных и подпишете договор на 12 мес. или 24 мес., то платить вам придётся всего 3,31 евро в месяц (стоимость без скидки – 12,40 евро/мес.). План со 100 Гб данных при подписании договора на 12 мес. или 24 мес. будет стоить 6,90 евро в месяц (цена без скидки – 15,70 евро), а план с безлимитным пакетом при подписании договора на 12 мес. или 24 мес. обойдётся вам всего в 10,90 евро в месяц (цена без скидки – 19,83 евро/мес.). Выбравшие этот безлимитный тарифный план дополнительно получат в подарок план с 25 Гб данных всего за 1 евро в месяц. Инф. «Обзора» Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 145 раз Комментарии