Не спешите проходить техосмотр 🔊 Воспроизвести Министерство транспорта Литвы меняет порядок прохождения техосмотра на время действия карантина. Если срок действия тех­осмотра истечёт, на его прохождение будет дано ещё 30 календарных дней после окончания карантина. Кроме того, установлены требования безопасного прохождения техосмотра во время карантина.



«Из-за распространения коронавируса COVID-19 и действующего в Литве карантина многих водителей беспокоит вопрос безопасного прохождения техосмотра. Кроме того, находящимся в самоизоляции запрещено контактировать с другими людьми. С учётом этой ситуации для обеспечения безопасности контролёров и водителей мы даём возможность отсрочки прохождения техосмотра на месяц после окончания карантина», – сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич. «Из-за распространения коронавируса COVID-19 и действующего в Литве карантина многих водителей беспокоит вопрос безопасного прохождения техосмотра. Кроме того, находящимся в самоизоляции запрещено контактировать с другими людьми. С учётом этой ситуации для обеспечения безопасности контролёров и водителей мы даём возможность отсрочки прохождения техосмотра на месяц после окончания карантина», – сказал министр транспорта и коммуникаций Ярослав Наркевич. Стоит отметить, что станции техосмотра в карантин работают, поэтому техосмотр можно пройти. В новом порядке техосмотра учитываются требования безопасности работников и клиентов, ограничивается контакт, сообщает ru.delfi.lt.



В соответствии с новыми правилами, контролёр не должен садиться в салон, за исключением случаев, когда необходимо проверить тормозную систему и рулевой механизм. Во время карантина внутреннее оснащение автомобиля проверять не будут, будут оценивать только внешние недочёты. Не будут также проверять наличие огнетушителя, треугольных знаков, наборов для оказания первой помощи.



Техосмотр будут предоставлять и во время карантина, поскольку эта услуга актуальна для бизнеса, занимающегося продажами авто. В остальных случаях, особенно, если речь идёт о больных коронавирусом или о тех, кто должен соблюдать режим самоизоляции, техосмотр можно будет пройти в течение 30 дней после отмены карантина.



Новый порядок введён с 3 апреля. ru.delfi.lt Категории: авто Ключевые слова: техосмотр Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 198 раз Комментарии