Платежи во время карантина 🔊 Воспроизвести Вильнюсские власти обратились к жителям литовской столицы, прежде всего пожилого возраста, с разъяснением относительно платежей за коммунальные услуги во время карантина.



Данная информация размещена на сайте www.vilnius.lt.



1. Жителям Вильнюса рекомендуется оплачивать счета за коммунальные услуги и аренду социального жилья, пользуясь интернет-банкингом или другими онлайн-платформами (сайты самообслуживания компаний, которые предоставляют такие услуги: ignitis.lt, vienasaskaita.lt и другие). Условия оплаты не меняются, они останутся прежними.



2. Если у вас нет возможности оплатить предоставленные услуги, пользуясь интернетом, то мы рекомендуем оплачивать счета в магазинах «Express-Market» и «Maximа», в киосках «Lietuvos spauda», «Narvesen» и «Spaudа», на терминалах «Perlas», в почтовых отделениях Литвы (с 18 марта только банковской картой). Данная информация размещена на сайте www.vilnius.lt.1. Жителям Вильнюса рекомендуется оплачивать счета за коммунальные услуги и аренду социального жилья, пользуясь интернет-банкингом или другими онлайн-платформами (сайты самообслуживания компаний, которые предоставляют такие услуги: ignitis.lt, vienasaskaita.lt и другие). Условия оплаты не меняются, они останутся прежними.2. Если у вас нет возможности оплатить предоставленные услуги, пользуясь интернетом, то мы рекомендуем оплачивать счета в магазинах «Express-Market» и «Maximа», в киосках «Lietuvos spauda», «Narvesen» и «Spaudа», на терминалах «Perlas», в почтовых отделениях Литвы (с 18 марта только банковской картой). 3. Рекомендуем сеньорам, не имеющим возможности самим оплатить счета за полученные услуги, попросить это сделать родственников (детей, внуков) при помощи интернета. Пeня за несвоевременную оплату коммунальных услуг, аренду социального жилья и жилья самоуправления в течение этого периода не будет учитываться.



4. Жителям Вильнюса, во время карантина испытывающим финансовые проблемы, то есть тем, кто потерял работу, будут находиться в неоплачиваемом отпуске, простое не по своей вине или не будут иметь возможности заняться индивидуальной деятельностью и по этой причине не получат дохода, и имеющим неоплаченные счета за коммунальные услуги, аренду социального жилья или жилья самоуправления организации, оказывающие услуги в рамках индивидуальных соглашений, предоставят возможность оплатить коммунальные услуги позже. Просьбы клиентов продлить срок оплаты будут рассматриваться индивидуально, по графику, который будет приемлем для обеих сторон. "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: коммунальные услуги Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 98 раз Комментарии