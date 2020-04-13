Подчёркивание национальности поощряет язык ненависти 🔊 Воспроизвести



Ещё бывает, хотя всё реже, что в заголовках, статьях, аудио- и видеорепортажах в негативном контексте упоминается национальность. Это формирует ненужные негативные эмоции по отношению к людям других национальностей и стимулирует ненавистническую риторику. Например, подчёркивается, что были задержаны нетрезвые лица определённой национальности, или называется национальность совершившего аварию водителя или пострадавшего.



Формируют стереотипы



Алёна Гайдарович, руководитель отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), подчёркивает, что выделение национальности является не только чрезмерным, но и опасным явлением.



«Нас не должна заботить национальность человека, преступившего закон. Такое выделение раскалывает общество и только закрепляет распространение необоснованных стереотипов о том, что поведение одного человека характерно для всех представителей этой национальности. Многие, наверно, ещё помнят реплику «Ну что вы хотите – они все такие». Неряшливые? Ненадёжные? Непунктуальные? Безответственные? Склонные к совершению преступлений? Это всего лишь несколько примеров того, какие качества можно приписать всем людям той или иной национальности. Но мы же понимаем, что этого просто не может быть», – говорит А.Гайдарович. Алёна Гайдарович, руководитель отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), подчёркивает, что выделение национальности является не только чрезмерным, но и опасным явлением.«Нас не должна заботить национальность человека, преступившего закон. Такое выделение раскалывает общество и только закрепляет распространение необоснованных стереотипов о том, что поведение одного человека характерно для всех представителей этой национальности. Многие, наверно, ещё помнят реплику «Ну что вы хотите – они все такие». Неряшливые? Ненадёжные? Непунктуальные? Безответственные? Склонные к совершению преступлений? Это всего лишь несколько примеров того, какие качества можно приписать всем людям той или иной национальности. Но мы же понимаем, что этого просто не может быть», – говорит А.Гайдарович. Выделение национальности провоцирует



По словам юриста, подчёркивание национальности не годится ни в положительном, ни в отрицательном контексте. Это не только формирует ошибочные взгляды читателей, слушателей или зрителей, но и провоцирует негативные комментарии как на новостных порталах, так и в социальных сетях.



«К сожалению, всё ещё появляются анонимные комментарии, а создать почти анонимную учётную запись в социальных сетях совсем несложно. Вот почему мы наблюдаем в публичной сфере такие вспышки негатива, когда в тексте или видеоматериале выделяется национальность, пол, религия или сексуальная ориентация. Поэтому каждый, кто публикует информацию в различных форматах, должен по нескольку раз проверять, не оставляет ли он ссылки, поощряющие язык ненависти. В эти дни все мы живём в состоянии повышенного напряжения. Давайте не будем ещё больше усложнять ситуацию ни себе, ни другим», – советует представитель СИЖЭ.



Как поступить, если вы заметили такие случаи?



По словам представителей СИЖЭ, если вы заметили случаи ненавистнических высказываний в публичной сфере (в комментариях на новостных порталах или в социальных сетях и других местах), необходимо реагировать.



«Чем больше безразличия к неуместным публичным заявлениям или комментариям, тем меньше внимания уделяется и предупреждению ненавистнической риторики. Поэтому мы приглашаем любого, кто отмечает проявления языка ненависти, не только сообщать нам, но и связываться с редакциями порталов, которые публикуют такие тексты. Так же стоит поступать и в отношении комментариев в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, письменные тексты, жесты или любые другие средства вербального и невербального общения, которые дискриминируют людей или социальные группы по признаку расы, религии, этнического и национального происхождения, пола, инвалидности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (устно, письменно) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), с помощью которой поощряются оскорбления, презрение, ненависть, которая подстрекает к дискриминации, насилию, физической расправе в отношении группы людей или принадлежащих к ней лиц, по признаку возраста, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Республики закреплена норма, что человек имеет право иметь свои убеждения и свободно их выражать. Тем не менее, она предусматривает, что свобода выражения мнений и распространения информации несовместима с преступной деятельностью – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, вражды, насилия и дискриминации, клеветой или дезинформацией.



Финансирование пуб­ликации осуществлено в соответствии с Программой Европейского союза по правам, равенству и гражданству на 2014–2020 годы. Данная публикация отражает мнение автора, он несёт полную ответственность за содержание. Европейская комиссия не несёт никакой ответственности за возможное использование представленной информации. Служба инспектора по журналистской этике , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 227 раз Комментарии