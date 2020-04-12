Тут пришла тётя Вера... И одобрила идею 🔊 Воспроизвести



В предыдущем номере «Обзор» рассказал о том, что народный политолог теперь начала общаться с автором этих строк при помощи скайпа, хотя квартиры наши находятся на одной лестничной площадке. Карантин как-никак!



Некоторые читатели после той публикации пожалели нас. Говорят, может, разговоры будут душевнее, если их вести не через интернет, а хотя бы через закрытую дверь, соблюдая режим самоизоляции. Но мы с тётей Верой решили, что, если соседи увидят, что один из нас стоит под чужой дверью и разговаривает с нею, то это будет выглядеть очень странно. Тогда могут «самоизолировать» уже в другом месте.



Так что мы продолжаем идти по уже испытанному пути – общаемся через скайп. И чаёк при этом попиваем, соблюдаем традиции.



На днях я сообщил соседке, что видел в соцсетях сообщение о том, что вильнюсский магазин хозяйственных и строительных материалов «Сянукай», который находится на улице П.Лукшё, предлагает купить у них крупы, макароны, муку, масло и многие другие продукты, без которых в карантин не прожить. В предыдущем номере «Обзор» рассказал о том, что народный политолог теперь начала общаться с автором этих строк при помощи скайпа, хотя квартиры наши находятся на одной лестничной площадке. Карантин как-никак!Некоторые читатели после той публикации пожалели нас. Говорят, может, разговоры будут душевнее, если их вести не через интернет, а хотя бы через закрытую дверь, соблюдая режим самоизоляции. Но мы с тётей Верой решили, что, если соседи увидят, что один из нас стоит под чужой дверью и разговаривает с нею, то это будет выглядеть очень странно. Тогда могут «самоизолировать» уже в другом месте.Так что мы продолжаем идти по уже испытанному пути – общаемся через скайп. И чаёк при этом попиваем, соблюдаем традиции.На днях я сообщил соседке, что видел в соцсетях сообщение о том, что вильнюсский магазин хозяйственных и строительных материалов «Сянукай», который находится на улице П.Лукшё, предлагает купить у них крупы, макароны, муку, масло и многие другие продукты, без которых в карантин не прожить. - Это было как раз перед первым апреля, и я подумал, что это шутка, но нет, потом никаких опровержений не увидел. Получается, что закрытые на время карантина магазины, не торговавшие до этого продуктами питания, могут обзавестись «продуктовым направлением» и благодаря этому снова открыть продажу своих основных товаров? Я так понял, - высказал я своё предположение.



- По идее, такое сообщение должно было, наверное, удивить нас с тобой, но не очень-то оно и удивило, - заметила в ответ соседка. – Поставь себя на место тех, кто был вынужден закрыться. Не думаю, что они не возмущались: мол, мы закрылись, а «Максима» и ей подобные по-прежнему, помимо продуктов, торгуют «тряпками». Мало того, что торгуют, ещё и неслабо зарабатывают во время карантина. Сейчас трудно найти такой товар, цена на который не изменилась бы. И, понятное дело, не в сторону уменьшения.



- Мне дочка рассказывала, что несколько дней назад в тех же соцсетях видела видеосюжет. Кто-то купил упаковку зефира, а дома аккуратно отклеил бумажную полоску с новой ценой, а под ней – старая, процентов на 40% меньше новой, - продолжила собеседница. – Ну, ладно – рис, макароны, гречка и прочее долгоиграющее и как бы повседневного спроса, без чего во время карантина сложновато прожить, но вот что вынудило повысить цену на зефир? Агар-агар в последние дни резко подорожал?



- А я ещё в соцсетях видел предложения для терпящих бедствие деятелей шоу-бизнеса: им стоит воспользоваться новым опытом и доставлять по квартирам туалетную бумагу и что там ещё нынче в тренде. А потом спеть или сплясать перед покупателем, взяв особый гонорар за доставку. Ну, чем не выход?



От редакции, По уточнённым данным, вышеуказанный магазин хозяйственных и строительных материалов торгует продуктами в специально для этого оборудованном месте, отделённом от остальных торговых площадей, с соблюдением всех требований безопасности. Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 155 раз Комментарии