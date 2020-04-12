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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Уважаемые читатели!
Непростые условия карантина, в которых нам нынче приходится жить, очень наглядно напомнили о такой форме приобретения свежего номера газеты «Обзор», как подписка.
Воспользуйтесь этой возможностью!
Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.
Но на время карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.
Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).
В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.
Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:
UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,
A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,
AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.
Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.).
"Обзор"
Категории: общество, в странах Балтии
Ключевые слова: газета, "Обзор", подписка, объявление
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213
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