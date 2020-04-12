Уважаемые читатели!

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Непростые условия карантина, в которых нам нынче приходится жить, очень наглядно напомнили о такой форме приобретения свежего номера газеты «Обзор», как подписка.



Воспользуйтесь этой возможностью!



Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.



Но на время карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.



Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).



В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.



Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:



UAB «Flobis», įm. kodas 123778171,



A/s LT 84 7044 0600 0114 1925,



AB SEB bankas, BIC CBVILT2X.



Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.). Непростые условия карантина, в которых нам нынче приходится жить, очень наглядно напомнили о такой форме приобретения свежего номера газеты «Обзор», как подписка.Воспользуйтесь этой возможностью!Стоимость подписки на 1 месяц - 4,1 евро (пенсионерам, инвалидам – 3,5 евро), на 2 месяца – соответственно 8,2 и 7,0 евро, и так далее.Но на время карантина для всех новых подписчиков – льготная цена, которой до этого могли воспользоваться только пенсионеры и инвалиды. Оформить подписку можно до конца года.Подписаться на газету «Обзор» можно и не выходя из дому. Для этого достаточно перевести деньги за подписку за выбранный вами срок доставки при помощи интернет-банкинга (если вы не можете сами это сделать, попросите родных или знакомых).В платёжном поручении обязательно нужно указать ваш адрес, по которому будет доставляться газета, а также код входной двери для почтальона.Банковские реквизиты для оплаты подписки на газету «Обзор»:Более подробная информация – по телефону (8 5) 275 31 53 (по понедельникам, вторникам и средам с 10 до 14 час.). "Обзор" Категории: общество, в странах Балтии Ключевые слова: газета, "Обзор", подписка, объявление Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1213 — статья прочитана 116 раз Комментарии