«Мы удивлены»: La Stampa оскорбилась ответом Минобороны РФ

Одна из популярнейших газет Италии La Stampa заявила, что ее оскорбила критика Министерством обороны РФ ее публикаций о том, что российская помощь для борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 «на 80% бесполезна». Издание отдельно возмутилось комментарием представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова о том, что материалы итальянцев являются русофобскими, сообщает ГАЗЕТА

В материалах также было указано, что те 15 самолетов Воздушно-космических сил России с военными вирусологами и специалистами Минобороны в области эпидемиологии прибыли не только для помощи, но и для проведения разведывательной миссии.



При этом осудившему эти статьи представителю Минобороны РФ Игорю Конашенкову La Stampa ответила: издание в тех же заметках указывало, что расценивает помощь как проявление дружбы и солидарности в трагический и тяжелый момент, поскольку старается быть объективным.



«Речь идет о двух аспектах одной и той же новости, к которым наши журналисты подошли с одинаковым профессионализмом. Нам жаль, и мы удивлены, что этот пример свободы информации вызвал сильное раздражение в Министерстве обороны России», — поясняется в комментарии редакции.



La Stampa также выразила уверенность в том, что крепкую и давнюю дружбу Москвы и Рима не нарушит этот дискурс и «недвусмысленные оскорбления генерал-майора Игоря Конашенкова», передает РИА «Новости».



Ранее Конашенков заявил, что La Stampa в своих домыслах далека от реальности и старается просто дискредитировать миссию России, откликнувшуюся на зов о помощи оказавшемуся в беде итальянскому народу.



Он указал, что итальянские журналисты, прикрываясь понятиями свободы слова и плюрализма мнений, манипулируют самыми низкопробными русофобскими фейками времен холодной войны.



Конашенков также обратил внимание, что все утверждения La Stampa даны со ссылкой на мнения неких анонимных якобы «высокопоставленных» источников».



«При этом La Stampa не брезгует использовать буквально все, что удается выдумывать авторам на основе рекомендаций, как видно, еще не истлевших учебников по антисоветской пропаганде», — подчеркнул представитель российского военного ведомства, указав на упоминание итальянцами «специалистов биологических войн» и «ГРУ».



Он пообещал, что никакие фейки не заставят Россию отвернуться от своих иностранных партнеров и «не поколеблют уверенность в правильности нашего дела».



«Что же касается отношения к реальным заказчикам русофобской медиакампании в «La Stampa», которые нам известны — рекомендуем усвоить древнюю мудрость: Qui fodit foveam, incidet in eam (кто роет яму другому, упадет в нее сам). А чтобы было понятнее: Bad penny always comes back», — резюмировал Конашенков.



В конце прошлого месяца в итальянском Бергамо российские военные вирусологи и другие специалисты начали помогать зараженным коронавирусом гражданам. Об этом сообщили в Минобороны России.



«Российские военные специалисты, прибывшие в город Бергамо, приступили к практическому выполнению задач по оказанию помощи гражданам Итальянской Республики», — указали в ведомстве.



В сообщении также сказано, что на территории авиабазы ВВС Италии «Практик де Маре» недалеко от Рима, куда прибыли российские самолеты с техникой и персоналом, размещены лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции.



Отметим, что в Швейцарии также возмутились публикациями La Stampa.



«Спасибо России и президенту Владимиру Путину за помощь несчастной Италии! ЕС и Швейцария бросили Италию в беде»,



«Ну да, когда русские помогают, надо сразу сказать о них что-нибудь плохое», «Я не фанат русских, но они помогают итальянцам. Зачем везде выискивать какую-то грязь? А что делают американцы?» — приводит швейцарское издание Blick комментарии своих читателей.



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова усомнилась в достоверности фактов, описанных La Stampa. В беседе с «Газетой.Ru» она напомнила, что издание ссылается на анонимные источники.



«Мое мнение простое: почему комментировали им неназванные источники?» — поинтересовалась Захарова.



Губернатор северной итальянской области Ломбардия Аттилио Фонтана также раскритиковал недовольных российской помощью. Политик выразил благодарность России и призвал отказаться от политических спекуляций.