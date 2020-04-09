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Благородный почин - в Москве парковка для медиков будет бесплатной
Сейчас столичный департамент транспорта совместно с департаментом здравоохранения формируют реестр медицинских работников, которым станет доступна льгота, сообщает ТАСС.
Парковка для медиков в Москве станет бесплатной, в настоящее время формируется реестр медицинских сотрудников департамента здравоохранения. Об этом сообщается в среду в официальном телеграм-канале пресс-службы столичного департамента транспорта.
"Мэр давно дал поручение отменить плату за парковку медикам. Сейчас вместе с департаментом здравоохранения формируем реестр медиков. В ближайшее время парковка для них станет бесплатной", - говорится в публикации.
ТАСС
Ключевые слова: оплата, контроль, медики, карантин, распространение, парковки, коронавирус
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