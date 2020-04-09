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За употребление допинга отстранены два литовских спортсмена
Наказанию подвержены бодибилдер Дейвидас Йоникайтис и дзюдоист Томас Юрайтис. Дисквалификация Йоникайтиса продлится два года, а Юрайтис отстранен на четырехлетний срок, сообщает Sputnik Литва. Литовское антидопинговое агентство сообщило о дисквалификации двух спортсменов за использование запрещенных препаратов.
Наказанию подвержены бодибилдер Дейвидас Йоникайтис и дзюдоист Томас Юрайтис. В допинг-пробе Йоникайтиса обнаружено запрещенное вещество тенамфетамин или его метаболиты, или остатки. Вещество считается психоделическим препаратом. Дисквалификация Йоникайтиса продлится два года и закончится 8 января 2022 года.
В организме Юрайтиса обнаружен запрещенный Всемирным антидопинговым агентством (WADA) препарат болденон. Это синтетический анаболик, использующийся в основном в ветеринарной сфере для лечения лошадей. Средство способно стимулировать быстрое наращивание мышечной массы. Юрайтис отстранен на четырехлетний срок, и с учетом пропущенного уже времени не сможет принять участия в соревнованиях вплоть до 9 декабря 2023 года.
lt.sputniknews.ru
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: литовцы, дисквалификация, допинг
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