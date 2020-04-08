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Даунинг-стрит: состояние Бориса Джонсона улучшается



Состояние британского премьер-министра Бориса Джонсона, в воскресенье попавшего в больницу с продолжавшимися симптомами Covid-19, улучшается, сообщил ВВС министр финансов Риши Сунак.

По словам Сунака, Джонсон садится в кровати и активно общается с медиками. Министр финансов уточнил, что премьер по-прежнему находится в отделении реанимации и интенсивной терапии.

Представитель Даунинг-стрит ранее подтвердил, что Джонсон идет на поправку и сохраняет бодрое расположение духа. Как подчеркивалось, в больнице Джонсону не понадобился аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Коронавирус у британского премьера обнаружиди 27 марта. 55-летнего Бориса Джонсона госпитализировали в лондонскую больницу Сент-Томас 5 апреля, как раз когда королева выступила с обращением к нации в связи с эмидемией.

День спустя состояние премьера ухудшилось, и в качестве меры предосторожности его поместили в палату интенсивной терапии.

Коронавирус также обнаружен у его подруги Керри Саймондс, которая ждет от него ребенка.

Недавно избранный новый лидер лейбористов сэр Кир Стармер назвал болезнь премьера ужасно печальной новостью, добавив, что в это чрезвычайно трудное время вся страна мысленно поддерживает премьер-министра и его семью.

Президент России Владимир Путин пожелал Джонсону скорейшего выздоровления. "Уверен, что ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь", - сказано в телеграмме Путина.

А президент США Дональд Трамп отметил, что все американцы молятся за выздоровление британского премьера. Он назвал Джонсона своим хорошим другом и другом всей Америки.
bbc.com
Категории: политика, здоровье, в Европе
Ключевые слова: контроль, Джонсон, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
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добавлена сегодня, 8 апреля, 22:08

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