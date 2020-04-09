Глава МИД Литвы: во время кризиса не следует принимать Пакет мобильности 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс



В связи с тем, что в среду Совет руководителей Евросоюза утвердил Пакет мобильности, получивший противоречивые оценки грузоперевозчиков и регламентирующий их деятельность, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в период кризиса не следует принимать этот документ.



"Европе, находящейся под влиянием кризиса, нужно обновленное и солидарное решение в транспортной сфере", – отметил Л. Линкявичюс в своем заявлении.



"В этих обстоятельствах нельзя оправдать и совершенно нецелесообразно утверждение Пакета мобильности в таком объеме и при таком содержании, которое лишь окажет более сильное негативное воздействие на транспортный сектор ЕС и перевозчиков большинства стран ЕС, не только Литвы", – отметил министр. В связи с тем, что в среду Совет руководителей Евросоюза утвердил Пакет мобильности, получивший противоречивые оценки грузоперевозчиков и регламентирующий их деятельность, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в период кризиса не следует принимать этот документ."Европе, находящейся под влиянием кризиса, нужно обновленное и солидарное решение в транспортной сфере", – отметил Л. Линкявичюс в своем заявлении."В этих обстоятельствах нельзя оправдать и совершенно нецелесообразно утверждение Пакета мобильности в таком объеме и при таком содержании, которое лишь окажет более сильное негативное воздействие на транспортный сектор ЕС и перевозчиков большинства стран ЕС, не только Литвы", – отметил министр. В ночь на среду было заявлено, что во вторник Совет ЕС утвердил положения Пакета мобильности. Сейчас эти правовые акты должен принять и Европарламент.



"Надеюсь, что в продолжающейся далее процедуре утверждения пакета свое важное слово скажет и Европарламент, члены которого должны еще раз внимательно и комплексно оценить ситуацию, в которой, после принятия документа, окажутся перевозчики ЕС", – сказал Л. Линкявичюс.



Пакет мобильности в основном поддерживают старожилы ЕС из Западной Европы – Германия и Франция.



Больше всего дискуссий вызывает положение, которое обязывает грузовики периодически возвращаться в страну регистрации.



Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.



Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.



Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: ЕС, транспорт, закон, фуры — статья прочитана 151 раз Комментарии