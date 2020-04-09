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Глава МИД Литвы: во время кризиса не следует принимать Пакет мобильности

Линас Линкявичюс


В связи с тем, что в среду Совет руководителей Евросоюза утвердил Пакет мобильности, получивший противоречивые оценки грузоперевозчиков и регламентирующий их деятельность, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в период кризиса не следует принимать этот документ.

"Европе, находящейся под влиянием кризиса, нужно обновленное и солидарное решение в транспортной сфере", – отметил Л. Линкявичюс в своем заявлении.

"В этих обстоятельствах нельзя оправдать и совершенно нецелесообразно утверждение Пакета мобильности в таком объеме и при таком содержании, которое лишь окажет более сильное негативное воздействие на транспортный сектор ЕС и перевозчиков большинства стран ЕС, не только Литвы", – отметил министр.
В ночь на среду было заявлено, что во вторник Совет ЕС утвердил положения Пакета мобильности. Сейчас эти правовые акты должен принять и Европарламент.

"Надеюсь, что в продолжающейся далее процедуре утверждения пакета свое важное слово скажет и Европарламент, члены которого должны еще раз внимательно и комплексно оценить ситуацию, в которой, после принятия документа, окажутся перевозчики ЕС", – сказал Л. Линкявичюс.

Пакет мобильности в основном поддерживают старожилы ЕС из Западной Европы – Германия и Франция.

Больше всего дискуссий вызывает положение, которое обязывает грузовики периодически возвращаться в страну регистрации.

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.

Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.

Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: ЕС, транспорт, закон, фуры
статья прочитана 151 раз
добавлена сегодня, 9 апреля, 14:30

Комментарии

Вася
9 апреля, 14:36
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Не надо выдавать так явно свои планы что на вирус вы спишете всю свою тридцатилетнюю бездарность. Ещё крищисом не пахнет а уже декларируете. Это коню понятно если вы подержите всю страну в аресте ещё месяца два то ей придет белый пушной зверек песец.
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