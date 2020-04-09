Кто платит за простой предприятия в Германии во время кризиса

Из-за эпидемии COVID-19 в ФРГ по распоряжению властей - и по своей инициативе из-за снижения спроса - не работают тысячи предприятий. Финансовые потери трудящихся частично компенсирует государство, сообщает DW.
Германия - богатая страна, но здесь никому и в голову не придет отправлять всех занятых, в том числе на частных предприятиях, в принудительный отпуск за счет работодателя. Из каких средств владелец, допустим, автомастерской, мебельного магазина или бюро переводов должен выплачивать зарплату своим неработающим сотрудникам, когда его бизнес простаивает и никаких доходов не приносит?
Бывают, разумеется, ситуации, когда такой простой возникает не из-за эпидемии или каких-то прочих чрезвычайных обстоятельств, а вследствие временных трудностей или экономического кризиса. На такие случаи в Германии существует инструмент сокращенного рабочего времени (Kurzarbeit).
Вместо увольнения - сокращенное до нуля рабочее время
Если предприятие по тем или иным объективным причинам, например из-за временного отсутствия или сокращения заказов, оказывается в затруднительном финансовом положении и не видит другого выхода, кроме сокращения кадровых расходов, то вместо увольнений оно может воспользоваться этим инструментом.
Причем, сократить рабочее время - хоть до нуля - можно для всех занятых или только для некоторой части из них. При этом предприниматель снижает оплату своего работника на столько, на сколько уменьшается его рабочее время. Если до нуля, то и зарплату платить не нужно. Финансовые же потери сотрудника начинает компенсировать государство из фондов обязательного в Германии страхования на случай безработицы.
Вот пример: допустим, бездетная сотрудница бухгалтерии крупного концерна имеет зарплату в 3000 евро, от которой после всех вычетов у нее остается 1938. Если ее рабочее время сокращается вдвое, то от зарплаты, соответственно, тоже остается половина - 1500, а чистыми - 1129. То есть реально ее доход уменьшился на 809 евро. 60 процентов этого ущерба - 485 евро - ей компенсирует государство. В итоге вместо 1938 на счет сотруднице поступают 1614 евро.
Уроки финансового кризиса 2008-2009 годов
Государству такой вариант тоже выгоден. Во-первых, расходы на компенсацию временно не работающих или работающих сокращенный рабочий день все-таки ниже, чем пособия по безработице со всеми сопутствующими мерами финансовой и прочей поддержки уволенных.
Так было, в частности, в период рецессии в Германии, последовавшей за финансовым кризисом 2008-2009 годов. В то время срок действия, на протяжении которого государство брало на себя частичную компенсацию зарплат сотрудников, отправленных на сокращенное рабочее время, был увеличен с шести месяцев до полутора лет, а в ряде случае и до двух. Позднее этот срок был сокращен, но в марте этого года бундестаг снова его увеличил и значительно расширил возможности применения этого инструмента, чтобы снизить негативные экономические последствия пандемии коронавируса.
У немецкого агентства занятости денег хватит на всех
В настоящее время государственной программой сокращенного рабочего времени в Германии воспользовались уже около полумиллиона фирм. Это и крупные автомобильные концерны, и торговые сети, и гостиницы, и даже совсем маленькие предприятия, к числу которых, например, относится временно закрытая по распоряжению властей небольшая танцшкола в берлинском районе Тегель. Ее владелец Петер Мангельсдорф (Peter Mangelsdorff) сократил до нуля рабочее время трех работающих у него учителей танцев, которые теперь получают деньги от государственного агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit, BA).
Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заверяет, что хватит. В течение последних благополучных лет ВА накопило резервы в размере 26 миллиардов евро. Экономические последствия финансового кризиса 2008 - 2009 годов обошлись ему в 24 миллиарда. Но и 26 миллиардов - не предел. Как заявил глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele), для преодоления вызванного коронавирусом кризиса на немецком рынке труда и сохранения как можно большего числа рабочих мест финансового лимита вообще не будет.
Бывают, разумеется, ситуации, когда такой простой возникает не из-за эпидемии или каких-то прочих чрезвычайных обстоятельств, а вследствие временных трудностей или экономического кризиса. На такие случаи в Германии существует инструмент сокращенного рабочего времени (Kurzarbeit).
Вместо увольнения - сокращенное до нуля рабочее время
Если предприятие по тем или иным объективным причинам, например из-за временного отсутствия или сокращения заказов, оказывается в затруднительном финансовом положении и не видит другого выхода, кроме сокращения кадровых расходов, то вместо увольнений оно может воспользоваться этим инструментом.
Причем, сократить рабочее время - хоть до нуля - можно для всех занятых или только для некоторой части из них. При этом предприниматель снижает оплату своего работника на столько, на сколько уменьшается его рабочее время. Если до нуля, то и зарплату платить не нужно. Финансовые же потери сотрудника начинает компенсировать государство из фондов обязательного в Германии страхования на случай безработицы.
Вот пример: допустим, бездетная сотрудница бухгалтерии крупного концерна имеет зарплату в 3000 евро, от которой после всех вычетов у нее остается 1938. Если ее рабочее время сокращается вдвое, то от зарплаты, соответственно, тоже остается половина - 1500, а чистыми - 1129. То есть реально ее доход уменьшился на 809 евро. 60 процентов этого ущерба - 485 евро - ей компенсирует государство. В итоге вместо 1938 на счет сотруднице поступают 1614 евро.
Уроки финансового кризиса 2008-2009 годов
Государству такой вариант тоже выгоден. Во-первых, расходы на компенсацию временно не работающих или работающих сокращенный рабочий день все-таки ниже, чем пособия по безработице со всеми сопутствующими мерами финансовой и прочей поддержки уволенных.
Так было, в частности, в период рецессии в Германии, последовавшей за финансовым кризисом 2008-2009 годов. В то время срок действия, на протяжении которого государство брало на себя частичную компенсацию зарплат сотрудников, отправленных на сокращенное рабочее время, был увеличен с шести месяцев до полутора лет, а в ряде случае и до двух. Позднее этот срок был сокращен, но в марте этого года бундестаг снова его увеличил и значительно расширил возможности применения этого инструмента, чтобы снизить негативные экономические последствия пандемии коронавируса.
У немецкого агентства занятости денег хватит на всех
В настоящее время государственной программой сокращенного рабочего времени в Германии воспользовались уже около полумиллиона фирм. Это и крупные автомобильные концерны, и торговые сети, и гостиницы, и даже совсем маленькие предприятия, к числу которых, например, относится временно закрытая по распоряжению властей небольшая танцшкола в берлинском районе Тегель. Ее владелец Петер Мангельсдорф (Peter Mangelsdorff) сократил до нуля рабочее время трех работающих у него учителей танцев, которые теперь получают деньги от государственного агентства занятости (Bundesagentur für Arbeit, BA).
Министр труда ФРГ Хубертус Хайль (Hubertus Heil) заверяет, что хватит. В течение последних благополучных лет ВА накопило резервы в размере 26 миллиардов евро. Экономические последствия финансового кризиса 2008 - 2009 годов обошлись ему в 24 миллиарда. Но и 26 миллиардов - не предел. Как заявил глава агентства Детлеф Шеле (Detlef Scheele), для преодоления вызванного коронавирусом кризиса на немецком рынке труда и сохранения как можно большего числа рабочих мест финансового лимита вообще не будет.