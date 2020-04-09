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Водитель грузовика признал вину в непредумышленном убийстве 39 мигрантов в Британии

© AP Photo/Alastair Grant


Причиной смерти людей в прицепе, которым управлял водитель, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением, сообщает ТАСС.

Водитель грузовика Морис Робинсон, в прицепе которого в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства. Как сообщает телеканал Sky News, об этом обвиняемый заявил во время судебных слушаний в среду.

Рассмотрение дела велось центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли по видеосвязи из-за карантина, объявленного по причине вспышки коронавируса.
Ранее 25-летний водитель грузовика, доставивший прицеп с людьми на территорию технопарка в Эссексе, признал вину в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, однако до последнего момента отвергал обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Идет процедура экстрадиции из Ирландии британца Эймонна Харрисона, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Всего по этому делу обвинения выдвинуты пяти людям.

Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.
ТАСС
Категории: чп и криминал, в Европе
Ключевые слова: суд, Англия, жертвы, грузовик
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добавлена сегодня, 9 апреля, 12:00

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