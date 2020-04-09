Водитель грузовика признал вину в непредумышленном убийстве 39 мигрантов в Британии

Причиной смерти людей в прицепе, которым управлял водитель, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением, сообщает ТАСС.
Водитель грузовика Морис Робинсон, в прицепе которого в октябре прошлого года в английском графстве Эссекс были найдены тела 39 вьетнамских мигрантов, признал свою вину в совершении непредумышленного убийства. Как сообщает телеканал Sky News, об этом обвиняемый заявил во время судебных слушаний в среду.
Рассмотрение дела велось центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли по видеосвязи из-за карантина, объявленного по причине вспышки коронавируса.
Ранее 25-летний водитель грузовика, доставивший прицеп с людьми на территорию технопарка в Эссексе, признал вину в пособничестве нелегальной миграции и приобретении заведомо краденого имущества, однако до последнего момента отвергал обвинения в непредумышленном убийстве 39 человек. Идет процедура экстрадиции из Ирландии британца Эймонна Харрисона, доставившего прицеп в бельгийский порт Зебрюгге, откуда он отправился на пароме в Великобританию. Всего по этому делу обвинения выдвинуты пяти людям.
Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.
Как установила патологоанатомическая экспертиза, причиной смерти людей в прицепе, среди которых было трое подростков, стала нехватка кислорода в сочетании с переохлаждением. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.