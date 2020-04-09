Жрать что будем? Лукашенко объяснил нежелание объявлять карантин

Глава государства уверяет, что экстренные меры при необходимости можно ввести за сутки, передает ЛАЙФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил нежелание вводить в стране ограничения на передвижение граждан и их работу из-за пандемии коронавируса. Свою позицию он пояснил на совещании с членами правительства.
— Карантин, комендантский час и прочее… Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? — задал Лукашенко риторический вопрос.
Он объяснил, что избрал тактику "не фронтом идти и наступать", потому что у республики "ресурсы другие". Он напомнил, что у Китая полтора триллиона золотовалютных резервов и "народ немножко другой".
— Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется, — заключил Лукашенко.
Он пригрозил снять всё правительство, если к следующей неделе в республике будет наблюдаться дефицит защитных средств — масок, перчаток, спецкостюмов.
А ранее Лукашенко посоветовал для борьбы с коронавирусом есть сливочное масло. По официальным данным, в Белоруссии около 800 заболевших CoViD-19 и около десяти случаев смерти таких пациентов.
— Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется, — заключил Лукашенко.
Он пригрозил снять всё правительство, если к следующей неделе в республике будет наблюдаться дефицит защитных средств — масок, перчаток, спецкостюмов.
А ранее Лукашенко посоветовал для борьбы с коронавирусом есть сливочное масло. По официальным данным, в Белоруссии около 800 заболевших CoViD-19 и около десяти случаев смерти таких пациентов.