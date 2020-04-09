Жрать что будем? Лукашенко объяснил нежелание объявлять карантин 🔊 Воспроизвести



Глава государства уверяет, что экстренные меры при необходимости можно ввести за сутки, передает



Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил нежелание вводить в стране ограничения на передвижение граждан и их работу из-за пандемии коронавируса. Свою позицию он пояснил на совещании с членами правительства.







— Карантин, комендантский час и прочее… Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? — задал Лукашенко риторический вопрос. Глава государства уверяет, что экстренные меры при необходимости можно ввести за сутки, передает ЛАЙФ Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил нежелание вводить в стране ограничения на передвижение граждан и их работу из-за пандемии коронавируса. Свою позицию он пояснил на совещании с членами правительства.— Карантин, комендантский час и прочее… Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? — задал Лукашенко риторический вопрос. Он объяснил, что избрал тактику "не фронтом идти и наступать", потому что у республики "ресурсы другие". Он напомнил, что у Китая полтора триллиона золотовалютных резервов и "народ немножко другой".



— Болеть мы будем. Только желательно, чтобы не было лавинообразного скачка по заболеваемости, чтобы эта линия прошла как можно ближе к горизонтали. Пока система здравоохранения с этим справляется, — заключил Лукашенко.



Он пригрозил снять всё правительство, если к следующей неделе в республике будет наблюдаться дефицит защитных средств — масок, перчаток, спецкостюмов.



А ранее Лукашенко посоветовал для борьбы с коронавирусом есть сливочное масло. По официальным данным, в Белоруссии около 800 заболевших CoViD-19 и около десяти случаев смерти таких пациентов. life.ru Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: Лукашенко, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Белоруссия — статья прочитана 160 раз Комментарии